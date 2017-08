Trump deja su “palco lujoso” para disfrutar del US Open

Agosto 28, 2017 - 11:04 pm

El presidente estadounidense, Donald Trump, no seguirá con su costumbre de presenciar el U.S. Open desde una suite.

Chris Widmaier, vocero de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, dijo que la Trump Organization ha suspendido su contrato de reseEl presidente estadounidense, Donald Trump, no seguirá con su costumbre de presenciar el U.S. Open desde una suite.rvación de la suite durante el torneo que comenzó el lunes. Añadió que, mientras siga siendo presidente, Trump no ocupará la habitación lujosa provista con un palco desde el que pueden verse los partidos.

Sin embargo, buscaría renovar el convenio cuando haya cumplido su mandato.

“Luego que Donald Trump fue elegido, se acercó a nosotros la Trump Organization”, dijo Widmaier a The Associated Press. “Nos pidió suspender el acuerdo sobre la suite que tradicionalmente reservaban, pero nos solicitó también que, al concluir su presidencia, accediéramos a asignarle su suite tradicional. Dado que son suscriptores de largo plazo, estamos dispuestos a hacer eso, y es lo que estamos haciendo”.

La Trump Organization gestiona numerosas propiedades y negocios del actual presidente.

Widmaier explicó que la suite, ubicada junto al palco de la TV en el estadio Arthur Ashe, se ofrecerá mediante convenios por una vigencia máxima de un año.

“No habrá acuerdos de largo plazo” con nadie más, advirtió.

El portavoz añadió que, habitualmente, las suites se ofrecen mediante convenios multianuales. No obstante, algunas se contratan por un año o incluso por una parte del torneo que dura dos semanas.

Durante las décadas en que residió principalmente en Nueva York, como magnate de los bienes raíces y estrella de la TV, Trump solía acudir al torneo. Normalmente se sentaba en el palco de la suite durante los partidos nocturnos. Aparecía constantemente en las pantallas gigantes del recinto.

“No esperamos que él asista al U.S. Open este año”, dijo Widmaier. “Pero eso podría cambiar”.

Sería inusitado que un mandatario en funciones se presentara en el certamen. La última vez que ello ocurrió fue en el año 2000, con el expresidente Bill Clinton, quien se sentó en un palco para dignatarios durante la semifinal ganada por Pete Sampras. Trump renuncia por ahora a suite en el Us Open.

Agencias