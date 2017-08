Agosto 18, 2017 - 7:58 am

A pesar de algunas condiciones infrahumanas siempre sonríen y se dan amor entre ellos

Es la cabeza de su familia en pobreza extrema, todos los días se levanta a echarle un camión ganas a la vida, rebuscándose cuidando carros y llevar el pan a su hogar.

Se trata de Junior Martín Rodríguez, de 20 años, un joven quien a pesar de no saber leer ni escribir, puesto que tan solo llegó a primer grado inconcluso de primaria, desea mejorar su escasa calidad de vida, consiguiendo un empleo y un hogar digno para él y su familia.

“Yo sé hacer algunas cosas como limpiar, cortar monte y cuidar carros”, fueron las palabras de este joven, quien ruega al gobierno regional le dé la oportunidad de ser brigadista de limpieza en las calles.

El joven a Noticia al Día le permitió el acceso a su humilde hogar, el tercer piso de un edificio en construcción abandonado, situado en el sector La Lago, parroquia Olegario Villalobos de Maracaibo. Vive ahí junto su esposa, Yesenia Beltrán, de 21 años, con la que tuvo dos hijos; de cuatro años y tres meses respectivamente, y su padre, Nelson Martín Rodríguez, de 52 años, cuidador de la obra abandonada, desde que la empezaron a realizar.

Nelson, quien padece de Diabetes, cuenta que lleva cuatro años como vigilante de la construcción, la cual en un futuro iba a ser una supuesta “subestación eléctrica”, pero la obra fue paralizada y solo le pagaron un sueldo los primeros meses. Desde que se olvidaron de él y de esas instalaciones decidió ponerse a cuidar carros en los negocios cercanos para poder subsistir.

Junior vivía anteriormente junto a su esposa e hijos, en la casa de su madre, una invasión, ubicada en La Concepción, donde tuvo una fuerte discusión con su padrastro y este lo botó de la casa. Al no tener un techo a donde ir con su familia le pidió asilo a Nelson su padre, quien necesitaba la compañía de alguien y algunas atenciones por su enfermedad.

Humilde hogar

A pesar de vivir en la intemperie por la falta de puertas, ventanas y servicio eléctrico, en el humilde hogar que se veía iba a ser un cómodo y lujoso edificio, pero que solo quedó en un acabado gris y rustico, la familia mantiene un orden, cada cosa en su lugar.

Al subir las escaleras y llegar al piso tres, en toda la entrada, hay un pequeño espacio cuadrado con un amplio balcón, donde están dos camitas (matrimonial e individual), hechas artesanalmente con patas de bloques, una tablita y colchonetas. En la camita grande duerme Junior, su esposa e hijos, mientras que en la pequeña Nelson.

A un lado de las camas tienen una mesa pequeña con algunos utensilios de cocina, el tetero del bebé y recipientes, en los que algunas veces conservan hielo y comida, ya que no tienen nevera que les permita guardar las cosas, ni muchos menos mantener el agua fría para tomar. Tampoco tienen cocina, por lo tanto cuatro bloques con una parrilla de nevera y leña sirven para preparar sus alimentos.

Afortunadamente la construcción abandonada cuenta con un solo grifo de agua, situado cerca de la entrada, lo que les permite llenar tobos y otros recipientes del vital líquido para sus necesidades, como por ejemplo, ducharse, cocinar y saciar la sed, cuando se les acaba la que los vecinos le dan. Sin embargo no cuentan con un lugar adecuado para hacer sus necesidades fisiológicas.

En unas de las ventanas reposan varios santos a los que Nelson es devoto. Hay una habitación, donde guardan algunos objetos personales, los pocos juguetes de los niños y la ropa de todos, colgada en un tubo atravesado en la pared.

¿De qué se alimenta una familia en pobreza extrema?

Nelson y Junior manifiestan que se rebuscan cuidando los carros de los establecimientos comerciales cercanos al edificio donde viven.

Ambos alegan que hay días buenos y malos, cuando les va bien recolectan hasta 7 mil bolívares, pero no pueden alimentarse como debe ser, ya que lo que ganan no les alcanza por la difícil situación económica que atraviesa del país.

“A veces logro comprar un paquete de harina y comemos arepas solas o con queso si me alcanza. En otros momentos compro pan o sino por 500 bolívares me venden una porción de arroz chino con salsa de pollo, siempre me llevo tres que me hacen 1500 bolívares”, contó lleno de pena el joven.

Agregó que “a los niños de vez en cuando les compra unas bolsitas de leche”. Sin embargo, destacó que no todo es color de rosas, puesto que algunas veces se acuestan “sin probar bocado”.

Yesenia indicó que su bebé de tres meses toma leche de pecho y come lo mismo que Nelson, Junior, el otro pequeño y ella, arepa, pan o granos. Precisó que los médicos de CDI y hospitales que han visto a sus hijos, le han dicho que los pequeños están muy bien de salud.

Con respecto a los pañales de su hijo de brazos, indicó que cuando no puede comprarle los desechables recurre a los de tela.

La joven contó que compran a diario lo que se van a comer y que a Junior le ha tocado salir a pedir cuando el negocio de cuidar carros no les genera ingresos, sobre todo los fines de semana que todo el comercio está cerrado.

A pesar de todas estas dificultades la familia Rodríguez Beltrán agradece a los vecinos del sector por apoyarlos con el aporte de alimentos, agua, medicinas, ropa y juguetes.

Deseos de superación y mejor calidad de vida

Para Junior la opción de robar no es lo suyo, dijo que no quiere terminar en prisión como su hermano. Su mayor deseo en la vida es conseguir un empleo digno, donde le pague un sueldo y el bono de alimentación para poder mantener a su familia.

Tiene sus ojos puestos en la Brigada de Limpieza de la Gobernación del Zulia, considera que es un empleo apropiado para él.

También quiere aprender a leer y escribir, y darles un mejor futuro a sus hijos.

Yesenia quiere seguir sus estudios, ya que solo llegó hasta segundo año de bachillerato, trabajar en peluquería y hacer manualidades, porque es lo que sabe hacer. Al igual que su esposo anhela una casa propia y que su hijo de cuatro años pueda comenzar a estudiar.

Finalmente, el señor Nelson, quien alega tener 14 años cuidando carros, añora una vivienda propia y digna al igual que su hijo y esposa. Aprovechó la oportunidad para pedir la colaboración de su medicamento, Fulgram, un ácido clavulanico para la diabetes.

La pobreza y las grandes necesidades no son un impedimento para ser feliz. A pesar de tener que soportar algunas calamidades por la falta de recursos económicos, el amor, el cariño y el respeto los mantiene unidos.

Haroldo Manzanilla/@manzanillah

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día