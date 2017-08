Tony Bennett cumple 91 años hoy

Agosto 3, 2017 - 5:50 am

La ciudad de Queens, en Nueva York, vio nacer a Anthony Dominick Benedetto, mejor conocido como Tony Bennett, el 3 de agosto de 1926.

Es un cantante estadounidense de orígenes italianos, uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX, aún en activo con 91 años de edad. Recordado por éxitos como “Blue Velvet” y “I Left My Heart In San Francisco“, su repertorio se basa en estándares o canciones clásicas de la música popular, mayormente baladas y jazz. Tony Bennett ha sido visto como el eterno rival de Frank Sinatra, si bien se profesaron mutua admiración y grabaron juntos el célebre tema “New York, New York“.

Tras una prolongada crisis en las décadas de 1970-80 por problemas personales y por el cambio de las modas musicales, recobró pujanza en los años 90 y actualmente es muy estimado por estrellas y público de nuevas generaciones. En 2006, 2011 y 2012 grabó tres exitosos álbumes de duetos con figuras como Lady Gaga, Amy Winehouse, Mariah Carey, George Michael,Elton John, Barbra Streisand, John Mayer, K.d. lang y Michael Bublé, así como con artistas latinos como Ricardo Arjona,Chayanne, Christina Aguilera, Gloria Estefan, Thalía, Dani Martín, Vicente Fernández, Juan Luis Guerra y Vicentico entre otros. En 2014 ha repetido colaboración con Lady Gaga grabando a dúo un álbum completo de clásicos: Cheek to Cheek, que se alzó con el número 1 en la lista de álbumes estadounidense vendiendo más de 580.000 copias en EEUU, superando el millón de copias mundialmente y recibiendo un grammy al mejor álbum de pop tradicional.

En un estado de forma inusual para su edad, sigue ofreciendo decenas de conciertos al año. A lo largo de una dilatada carrera de más de seis décadas Tony Bennett ha vendido 50 millones de discos y ha sumado múltiples galardones, como 18 premios Grammy y dos premios Emmy. Es también un reconocido pintor con obras en diversos museos e instituciones públicas.

Tony Bennett se mantiene como un cantante popular y aclamado por la crítica, y continua abordando conciertos y discos con la colaboración fiel de sus hijos Danny y Dae. En 2005 fue distinguido con el Kennedy Center Honor junto a figuras como Robert Redford y Tina Turner, en un acto al que acudió el presidente George Bush. Precisamente Bush motivó una de sus opiniones más polémicas: en septiembre de 2011, hablando de las causas y consecuencias de los atentados del 11-S, Bennett arremetió contra la política de Bush y la invasión de Irak, lo que le acarreó críticas. Las rebatió recordando sus ideas pacifistas, sus vivencias en la Alemania de la guerra y su conocida proximidad a Martin Luther King.

En los últimos años ha publicado tres álbumes de duetos que siguen la línea de los grabados a mediados de los 90 por su admirado amigo Frank Sinatra (Duets y Duets II). El primero vio la luz en 2006, coincidiendo con su 80º cumpleaños, y tuvo una buena acogida: Duets: An American Classic, con colaboraciones de (entre otros) Barbra Streissand,Elton John, Stevie Wonder, Sting, Bono de U2, George Michael, Celine Dion, Juanes y las Dixie Chicks. El álbum dio pie a un programa especial para televisión dirigido por Rob Marshall que obtuvo tres premios Emmy. Por las mismas fechas Bennett cantó con Christina Aguilera en el programa televisivo Saturday Night Live.

En 2011 Tony Bennett lanzó la segunda entrega de colaboraciones (Duets II) con estrellas invitadas como Lady Gaga (“The Lady is a Tramp“), Michael Bublé, Aretha Franklin(“How Do You Keep the Music Playing“), John Mayer (“One For My Baby“), Mariah Carey, Diana Krall, Andrea Bocelli, el español Alejandro Sanz (“Yesterday I Heard The Rain / Esta tarde vi llover“, versión bilingüe del éxito de Armando Manzanero) y Amy Winehouse en su última grabación conocida: “Body & Soul“. Se hizo hacia marzo de 2011, unos cuatro meses antes de que falleciera la joven estrella británica.

Ante el éxito de ambos discos, en octubre de 2012 Bennett publicó un tercer álbum de duetos, este cantado en español: Viva Duets, con colaboraciones de Gloria Estefan,Christina Aguilera, Marc Anthony, Ricardo Arjona, Juan Luis Guerra, Thalía, Dani Martín, Romeo Santos, Chayanne, Franco De Vita, Miguel Bosé y Vicentico, entre otros.

Gracias a su buena sintonía con Lady Gaga, en 2014 el veterano artista ha publicado un álbum de clásicos del jazz enteramente grabado a dúo con ella: Cheek to Cheek.

