Tomasz Marczynski se alzó con la sexta etapa de la Vuelta a España

Agosto 24, 2017 - 1:11 pm

El polaco Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal) ganó la sexta etapa de la Vuelta a España que se disputó entre Villarreal y Sagunto, de 2014,4 kilómetros, en la que el británico Chris Froome mantuvo el maillot rojo de líder.

Marczynski fue el más rápido entre los tres corredores que llegaron escapados a la recta de meta, donde se impuso a otro polaco, Pawel Poljanski (Bora-Hansgrohe) y al español Enric Mas (Quick Step).

El grupo de favoritos llegó a 26 segundos, con Froome un día más con la roja. En la general aventaja en 11 segundos al colombiano Esteban Chaves (Orica) y en 13 al irlandés Nicolas Roche (BMC).

Emocionado por el éxito

“Es una emoción increíble. Venía aquí con muchas ganas de disputar alguna etapa, pero no creí que iba a llegar tan pronto. Estoy muy feliz”, dijo el ciclista polaco de 33 años afincado en Granada. “Ha sido una etapa loca desde el principio, con muchos ataques y una escapada muy grande. Luego la gente se quedaba descolgada en los puertos. Hemos subido muy rápido el último de ellos”.

“Al final”, contó Marczynski, “cuando formamos el grupo Enric Mas, Pawel Poljanski y yo, pensé que no se podía escapar nadie sin mí”, indicó Marczynski. “Si no me hubieran llegado las fuerzas al final tampoco hubiese sido un drama porque lo di todo. Estando en la escapada había que aprovechar el día al máximo y me ha salido perfecto”.

Este viernes se disputa la séptima etapa de la Vuelta a España entre Llíria y Cuenca, con un recorrido de 207 kilómetros.

Agencias