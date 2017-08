Fiscal Saab denuncia ante la ANC a Luisa Ortega como “autora intelectual” de muertos y heridos en protestas

Agosto 17, 2017 - 4:12 pm

“Apostó a la disolución del Estado”

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, acudió este jueves al Hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo, para rendir cuentas durante la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ante la cual señaló a la exfiscal Luisa Ortega Díaz de ser la “autora intelectual” de los muertos y heridos registrados durante recientes protestas desde el mes de abril.

Ante los constituyentistas manifestó que considera a Ortega “la autora intelectual de cada muerto y herido desde el primero de abril. En su consciencia pesará el luto y tragedia que bañó de sangre al país”.

Señaló que la declaración de Ortega que ofreció el 31 de marzo “apuntó hacia una guerra civil y una intervención extranjera. Una agente de la conspiración más terrible”.

Aseguró que cada declaración de Ortega “generaba más muertos y heridos, que los gobiernos buscaran aislar a Venezuela”, y que buscaba “de manera hilada y premeditada” para que hubiera una confrontación interna.

Gestión de 10 días

Reiteró la denuncia del “cartel” de corrupción en la Fiscalía, en la está vinculado el esposo de la exfiscal, Germán Ferrer. Al mismo exigió que pruebe que la firma que aparece en los documentos que forman parte de las pruebas, que apuntan a que recibió pagos en dólares, no es suya.

“Pruebe en un tribunal que no es su firma, póngase a las órdenes de la Fiscalía. Pruebe que no es su firma, tiene el deber de probarlo, no decir que la firma no es suya ¡Pruébelo!”

Indicó que en los 10 días que tiene al frente de la Fiscalía, han aprehendido a cinco fiscales en flagrancia por cobrar para “torcer” la justicia.

En relación a su anterior cargo en la Defensoría del Pueblo, destacó que esta ha sido su labor durante el ejercicio del derecho. En ese sentido, reflexionó: “Acusar a quien delinque, al que comete atrocidades contra el pueblo ¿No es defender los derechos humanos? ¡Pues es defender los derechos humanos!”.

Saab pidió el apoyo de la ANC para emprender la reestructuración del Ministerio Público luego de que Luisa Ortega Díaz fuera removida del cargo. Informó que reabrirá expedientes que habían quedado “engavetados”.

Subordinación ante la ANC

Saab, como presidente del Poder Ciudadano -a cargo de la Defensoría del Pueblo y ahora la Fiscalía-, ratificó la subordinación de los órganos que comprenden este poder ante la ANC, tal como establece un decreto dictado por constituyentistas.

“Hoy aquí venimos a jurar servir y proteger desde los diversos órganos que conforman el Poder Ciudadano”, manifestó Saab.

En días anteriores, ya ha acudido representantes de otros organismos y poderes, como los rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Noticia al Día