Agosto 2, 2017 - 9:23 am

Smartmatic, empresa encargada del conteo de votos electrónicos en Venezuela, desestimó los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones de la asamblea nacional constituyente del pasado 30 de julio y alegó que fueron manipulados.

“No podemos garantizar resultados de la constituyente, creemos que la data para la elección fue manipulada”, indicó Antonio Mugica, representante de Smartmatic, durante una conferencia en Londres.

De acuerdo con Mugica, existiría al menos una diferencia de un millón de votos menos en el resultado final de los participantes en el proceso electoral. Además, le atribuyó la posible manipulación a la falta de auditores de la oposición venezolana.

“Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores “, agregó.

Mugica dijo al portal de noticias BBC Mundo que los integrantes de la empresa estuvieron los dos últimos días analizando los resultados y que no tienen ninguna duda de que hubo manipulación.

“Estimamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos”, afirmó. “Es importante señalar que esto no habría ocurrido si todos los partidos políticos hubieran estado presentes en las diferentes etapas de la elección”, finaliza el comunicado.

Asimismo, el representante de Smartmatic reveló que nunca discutió con la autoridades del CNE sobre sus dudas ni sobre la conferencia de prensa. “No sentimos que alertar a las autoridades del CNE antes de hacer esta declaración fuera lo correcto. Pensamos que a las autoridades no les iba a gustar lo que teníamos para decir”.

Smartmatic CEO: “difference between the actual participation and the 1 announced by authorities is at least 1 million votes” #venezuela #afp

— Alice Tidey (@AliceTidey) 2 de agosto de 2017