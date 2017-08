¡Si llega a “semis” en Montreal! Rafael Nadal podría destronar a Murray del número uno

Agosto 7, 2017 - 8:43 am

El torneo de tenis de Montreal ofrece al español Rafael Nadal la oportunidad de arrebatar al británico Andy Murray el número uno del ránking mundial, lugar que le es esquivo desde julio de 2014.

Exento de la primera ronda por su condición de primer cabeza de serie, el balear necesita firmar tres victorias en este Masters 1.000 para volver a figurar en el primer puesto de la clasificación.

Con su presencia en semifinales se garantizaría el ascenso desde el segundo lugar, que ocupa actualmente con un total de 7.465 puntos, hasta el primero, en posesión de Murray con 7.750.

Ganador del título en 2005, 2008 y 2013, Rafael Nadal se mostró cauto sobre la posibilidad de volver a comandar la clasificación.

“No estoy pensando en el número uno, lo único en lo que pienso es en intentar jugar igual de bien que en la primera parte del año”, dijo en declaraciones recogidas en la web de la ATP.

Campeón este curso de los torneos de Montecarlo, Barcelona y Madrid antes de la décima conquista de Roland Garros, Rafa Nadal debutará en Montreal ante el vencedor del duelo entre el croata Borna Coric y el ruso Mikhail Youzhny.

El ganador del cruce entre los canadienses Vasek Pospisil y Peter Polansky será, en cambio, el primer oponente del suizo Roger Federer, también aspirante al número uno del mundo tras sus victorias en el Abierto de Australia, Indian Wells, Miami, Halle y Wimbledon. El helvético marcha tercero, con 6.545 puntos.

“Mi principal objetivo es ser feliz. Siempre he pensado que somos gente privilegiada, me siento afortunado de, a los 31 años, tener todavía la oportunidad de competir. Sinceramente, yo no estaba seguro de llegar en esta forma a los 30, pero estoy haciendo las cosas correctamente e intento siempre manterme sano, La generación anterior a la nuestra se retiraba con la edad que nosotros tenemos ahora, nuestra labor es manejar bien el calendario y sobre todo descansar”, analizó Rafael Nadal.

Agencias