El delantero argentino del Zulia FC, Sergio Ezequiel Unrein, afirmó sentirse “molesto” por la sequía goleadora que actualmente vive en el fútbol venezolano. Solo ha marcado dos goles en 2017 y Miguel Celis, su compañero en el ataque, anotó doblete este miércoles.

“He tenido un poco de mala suerte, lamentablemente la pelota no quiere entrar y para un delantero esa situación es incómoda, difícil, pero estoy trabajando para tratar de que se abra el arco lo antes posible”, expresó Unrein para Noticia al Día, luego del partido de vuelta ante Titanes FC por Copa Venezuela.

El equipo de Carlos Fabián Maldonado se impuso 3-2 y clasificó a octavos de final con global de 4-2. Ya había ganado 1-0 en la ida. Miguel Celis anotó par de goles y Daniel Rivillo agregó otro tanto. Por Titanes marcaron Samuel Parra y Luis Paz.

Para Sergio Unrein la competencia en la delantera por un puesto titular es todos los años

“La rivalidad no solo fue el año pasado (con ‘Patoncito’), todos los años hay rivalidad para ganarse el puesto. Cuando la pelota no quiere entrar hay que trabajar el doble, la parte de definición que siempre se debe entrenar. Hay que mantener la calma porque si dejás que la ansiedad te coma se te hace más difícil”, dijo el atacante de 26 años.

Afirmó que el técnico Maldonado le ordenó que estuviese tranquilo y “que los goles van a llegar”.

Sin embargo, para el artillero argentino es complicado no sentirse a gusto con su momento actual. “Me siento molesto conmigo mismo porque uno que vive de esto y la pelota no entra, entonces te cuesta el día a día. Un delantero debe convivir con el gol y últimamente no se me está dando”.

“Ojalá ante Aragua lleguen los goles, uno siempre trabaja para eso. El internacional siempre tiene que dar la talla, pero estoy tranquilo porque sí lo pude lograr el año pasado también lo puedo hacer en este”, concluyó.

En 2017, Sergio Unrein ha lleva dos dianas, ambas fueron en el Torneo Apertura. Marcó en la victoria 4-2 ante Monagas el 12 de febrero. El otro tanto fue en la goleada 3-0 frente a Zamora FC, el 20 de marzo. En 2016, el argentino fue autor de 8 goles en 37 compromisos, entre Apertura, Clausura y Copa Venezuela.

La próxima oportunidad para Sergio Unrein será el domingo, cuando Zulia FC se mida al Aragua FC por la séptima fecha del Torneo Clausura 2017.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día