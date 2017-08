Agosto 14, 2017 - 12:00 pm

Se solicita con carácter de urgencia donantes de sangre y plaquetas para Jonier Alexander Sanjuan Majía, un hombre de 31 años diagnosticado de Leucemia linfoblastica.

El paciente, quien se encuentra recluido en el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) con el número de historia 121 8380, necesita el apoyo de personas que cumplan con los siguientes requisitos:

-Asistir a las 6:30 am en ayunas.

-Edad entre 18 y 60 años.

-Que no haya tenido hepatitis, ni sika con secuelas.

-Que no haya ingerido alcohol en los últimos dos días.

-Que haya dormido lo suficiente el día anterior.

-No deber ser hipertenso.

-Que no haya sido operado recientemente.

-Sin tatuajes y, de tenerlo, que haya sido al menos hace un año.