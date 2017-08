Se cumplen 149 años que, Pierre Janssen, descubrió el Helio

Agosto 18, 2017 - 5:15 am

El 18 de agosto de 1868 en Francia, el astrónomo Pierre Jules César Janssen descubre el helio.

El helio (en griego: ἥλιος helios, “sol”) es un elemento químico de número atómico 2, símbolo He y peso atómico estándar de 4,0026. Pertenece al grupo 18 de la tabla periódica de los elementos, ya que al tener el nivel de energía completo presenta las propiedades de un gas noble. Es decir, es inerte (no reacciona) y al igual que estos, es un gas monoatómico incoloro e inodoro que cuenta con el menor punto de ebullición de todos los elementos químicos y solo puede ser licuado bajo presiones muy grandes y no puede ser congelado.

Pierre Jules César Janssen (22 de febrero de 1824 – 23 de diciembre de 1907) fue un astrónomo francés, descubridor del elemento químico helio, que en 1868ideó un sistema para observar prominencias solares sin necesidad de utizar los eclipses. El 18 de agosto de ese mismo año, mientras observaba un eclipse de solen la India, observó una línea amarilla brillante con una longitud de onda de 587,49 nanómetros en el espectrode la cromosfera del sol, lo que indicaba la existencia de un elemento desconocido. Cuando dio a conocer este hecho fue ridiculizado, puesto que no se había detectado ningún elemento en el espacio antes de ser encontrado en la Tierra. El 20 de octubre del mismo año, el astrónomo inglés Lockyer también observó la misma línea amarilla en el espectro solar y concluyó que fue causada por un elemento desconocido, después de que sin éxito intentó probar que era un cierto tipo de hidrógeno. Posteriormente demostró que se trataba de un elemento nuevo hasta la fecha: el helio.

