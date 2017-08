Samuel Sanchez, campeón olímpico en Pekín, dio positivo en el control antidoping y se baja de la Vuelta a España

Agosto 17, 2017 - 11:45 pm

El ciclista español Samuel Sánchez dio positivo en un control antidoping fuera de competencia, según informaron hoy la Unión Ciclista Internacional (UCI, por sus siglas en francés) y el equipo BMC.

El pedalista, de 39 años, tenía en su metabolismo la sustancia GHRP-2, que libera la hormona del crecimiento, en el test realizado el 9 de agosto.

Sánchez, campeón olímpico de ruta en Pekín 2008, fue suspendido provisionalmente por su escuadra y será reemplazado por el belga Loïc Vliegen.

Podría decir adiós al ciclismo

Si el resultado se confirma en la muestra B, el asturiano podría enfrentar varios años de suspensión que podrían significar el final de su carrera. Por lo pronto, el español no participará en la Vuelta a España, que arrancará este sábado en la ciudad francesa de Nimes.

Estoy mal, muy sorprendido. Me he enterado de la noticia en Nimes (Francia, donde el sábado comenzará la Vuelta a España), y ahora a casa a esperar acontecimientos. Me lo dijeron por teléfono y correo electrónico y no me lo podía creer”. Sánchez aseguró que tiene “la conciencia tranquila” y expresó su confianza en que “todo quede en un susto”.

Samuel Sánchez argumentó que no tenía ninguna necesidad de recurrir a métodos prohibidos. “Tengo 39 años, llevo 19 de profesional y estoy a punto de retirarme.

Agencias