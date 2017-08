Rodríguez denuncia que EEUU estaría detrás del ataque en Paramacay

Agosto 7, 2017 - 4:20 pm

Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-, anunció que el próximo miércoles y jueves los constituyentes sostendrán un encuentro con los miembros del gabinete económico para analizar la situación del país. “La idea es abordar el tema lo más pronto posible, porque incluso debió ser el primero y hemos sentido la expresión de quienes nos eligieron que están esperando una respuesta sobre ese tema”.

Se refirió a los aumentos desmedidos de precios que se han registrado tras los comicios constituyentes “o los hicieron en función del dólar negro o para confrontar la constituyente, para crearle un terreno árido, cenagoso y hostil como diciéndoles ¿querían constituyente? ahora van a ver qué significa desde el punto de vista económico, y aumentaron los precios”.

Rodríguez señaló que, aunque el tema del ataque al Fuerte Paramacay aún no ha sido analizado por la ANC, considera que podría estar relacionado con Estados Unidos –EEUU-. “Pareciera que en estos momentos no hay acuerdo de qué hacer con Venezuela, por ejemplo le señalaron que no sancionen la materia energética petrolera venezolana porque puede traerle consecuencias a EEUU.

“Esto tiene que ver con esa información que se dio, a nivel de EEUU, para buscar en todas las agencias mecanismos para sustituir al presidente Nicolás Maduro”, advirtió.

Unión Radio