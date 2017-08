Robeilys Peinado compitió con la garrocha que le prestó la cubana Yarisley Silva

Agosto 24, 2017 - 10:37 am

Robeilys Peinado no tuvo su mejor actuación en Zurich, en la última parada de la Liga de Diamante, al terminar novena en la competencia del salto con garrocha.

La criolla usó la pértiga de la cubana Yarisley Silva, quien obtuvo el tercer lugar junto a la venezolana en el Mundial de Atletismo en Londres. Las garrochas de la caraqueña se habían extraviado durante un vuelo desde Birmingham- Frankfurt-Zurich el 21 de agosto por parte de la aerolínea Lufthansa.

“Ahora no compartimos sólo la medalla de bronce del Mundial, sino que también en el día de hoy Yari (Yarisley Silva) me prestó sus garrochas para poder competir”, escribió la joven de 20 años en su cuenta de Twitter.

Ahora no compartimos sólo la medalla de bronce del mundial si no q también en el Día de hoy Yari me presto sus garrochas para poder competir pic.twitter.com/Plqv33bTjn

— Robeilys Peinado (@robeilys_ruby) 23 de agosto de 2017