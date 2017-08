Ricardo Portillo: “Cardenales del Éxito murió”

Agosto 22, 2017 - 6:00 am

“El periodismo es grande. Cada periodista ¿no es un regulador del mundo, si lo persuade?”

Thomas Carlyle

En el año 1962 nace la agrupación gaitera más importante en la historia del género: Cardenales a secas. A su corpus dieron vida: Jesús Luzardo, Luis Ferrer, José Tineo, Douglas Soto, Gilberto Ferrer, Azael Luzardo, Gersio Vílchez, Víctor Marcano, Francisco Flores, Guillermo Luzardo, luego se incorporaron el licenciado Simón Sthormes y Jesús “Chucho” Villalobos. Este primer intento de organización, se dividido en diciembre del mismo año.

Asimismo, en su devenir, contó con estrellas del folclor como: Ricardo Aguirre “El Monumental”, Betulio y Moisés Medina, Simón García, Nerio Franco, Germán Ávila, Ricardo Portillo, Antonio Aguillón, el Dr. Humberto García, Pedro Rosell, Ricardo Cepeda, Astolfo Romero, Rubén Oliveros, Rafael Rodríguez, Renato Aguirre, Edixon Tremont, Ender Fuenmayor, Douglas Díaz, Tony Cristalino, Carlos González, Marvin González, Nerio Ríos, Pedro Villalobos, Chavín, Daniel Méndez, Danelo Badell, Gladys Vera, Ramón Romero, Edgar Cohen, David Campos, Manuel Soto, Nerio Luján, Chuchito Ibarra, Luis Ángel Aguirre, Alves Aguirre, Miguel Parra, Rubén Trujillo, Manuel Luzardo, Romer Quintero entre otros, quienes vertieron su talento para conducirla por la senda de la excelencia.

Entre sus éxitos destacan: Gaita del 65, Trigueña Hermosa, Gaita Zandunguera, La Restinga, Imploración, Gaita Parrandera, Maracaibo Marginada, Sentir Zuliano, Dale a la Gaita, El Negrito Fullero, Aleluya, Mi Nostalgia, Nuestra Plegaria, Negrita Cumbá Cumbá, Maracaibo Inmensa, Canto Magistral, El Diablo, Alguien Canta, Sabor Añejo, El Bambuco, Son Mis Deseos, Fascinante Venezuela, Celestina Aurora, Fiesta Decembrina, La Feria, El Burro, Ceuta, La Ciudad Más bella, Mi Ranchito, Madre es Madre, El Negrito, Mi Ruego, Barloventeña, Lago Ideal, Cosas Nuestras, Cuando me enamoro, Decreto Papal, Diciembre, Dos fronteras, El cañadero, El gabinete del diablo, El guerrero peregrino, El taburete, En la calle soledad, Entre palos y alegrías, La Flor de la Habana, Fuente divina, Gaita cacharra, Gaita callejera, Gaita a Carruyo, Gaiteros, La gallera, Gloria de un parrandón, Golpe tradicional, Gracias señor gobierno, La boda del cachicamo, La bullanguera, La cardenalera, La comae, La esquina roja.

Más de 60 álbumes, en más de 10 lustros de acción constante la hacen llamar: LA RAÍZ DE LA GAITA. El ímpetu de liderazgos como los de: Astolfo Romero, Ricardo Portillo, Renato Aguirre, Ricardo Aguirre, Nerio Ríos, Douglas Soto, Ricardo Cepeda y Jesús Terán “Chavín”, señalaron el camino correcto que la llevó al reconocimiento nacional e internacional. Desde el año 1.986 es su propietario: Jesús Ángel “Chichilo” Urribarrí, comerciante zuliano, que la ha vestido de éxito y tragedia a la vez…

En este año 2017, “Los cardenales del éxito” presentan, entre otros temas, la versión o “cover” de: Despacito en la voz de la joven Aleyni Paz, de la autoría de: Erika Ender, cantautora panameña de ascendencia brasileña-estadounidense, Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, conocido como Luis Fonsi, cantante, compositor, actor y músico puertorriqueño y su coterráneo Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, con la pretensión de “conquistar” al público internacional.

Presento a continuación las opiniones de los difusores, creadores, cultores y cronistas más importantes de la gaita en torno a esta postura:

León Magno Montiel, periodista, Magister Scientiarum en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Premio Nacional de Periodismo 2004, creador de Sabor Gaitero en el año 1984, programa pionero en la difusión de la gaita todo el año. Creador del primer portal de la gaita: www.saborgaitero.com, director de la estación Suite 89.1 FM, músico y compositor, autor del texto: La gaita en crónicas.

“Pienso que la gaita en sí misma tiene muchas posibilidades. Tiene distintos tiempos, temáticas, enfoques. Si revisas, encuentras la gaita “cacharra”, estilizada, épica, la gaita con ribetes casi místicos. De tal manera que Cardenales del Éxito tocó todo ese tipo de gaitas en su historial. Tocó gaitas tan hermosas como: Fascinante Venezuela, gaitas tan hermosas y sencillas como El Burro en 1.986, La Boda del Cachicamo una gaita jocosa y alegre, gaita romántica como Es Amor de Ricardo Portillo y Amor Prohibido de Renato Aguirre. Por eso creo que no hay que buscar fuera de la gaita y copiar temáticas, es craso error, un error imperdonable agarrar un vallenato que ya está publicado como vallenato y llevarlo a la gaita, eso lo hizo Estrellas del Zulia y no quedó bien. Grabaron Pablo Pueblo, ¡UN DISPARATE! Hay gaitas románticas como Paroxismo, por ejemplo, que no tienen que pedirle nada a nadie. Pienso que cardenales está en una debacle muy fea y quieren salir de esa debacle, por la puerta equivocada. La puerta por la que están saliendo los lleva a un barranco, a un precipicio. Tienen que salir rescatando el sonido original de cardenales como lo han hecho las agrupaciones tradicionales, allende a la gaita, por ejemplo, El Gran Combo de Puerto Rico acaba de cumplir 50 años y mantiene su sonido. La Orquesta Aragón de Cuba, mantiene su sonido. Por ejemplo, Los Gaiteros de San Jacinto de Colombia y entonces desde ese mismo ritmo, desde ese mismo formato, desde ese mismo estilo, buscar otras alternativas ¿Qué vamos a buscar? Temas de Gloria Estefan, y llevarlos a gaita, de Alejandro Sanz… es craso error. Y lo más triste es, que Cardenales del Éxito, es la divisa más importante de la gaita maracaibera, así como lo es de la gaita cabimera, Barrio Obrero de Cabimas, así como lo es de la gaita larense, La Alianza. Perder nosotros esa divisa o que esté en manos de unos locos inconexos, es una gran pérdida. Lo más lamentable, es, que es una empresa privada a nombre de un empresario, y ese empresario ha colocado unos directores muy erráticos en los últimos años, Astolfo David Romero, en su etapa, dejó la agrupación en estado vegetal y el actual director, no sé ni cuál es su nombre porque no pertenece a la gaita, está realmente desvariando y creo que necesita tratamiento psiquiátrico. Y repito, cardenales no necesita estar buscando salidas equivocadas. O entonces que hagan como hizo Guaco, salir de la gaita, que se despidan de la gaita y ya no serán Los Cardenales de Éxito”.

Nerio Ríos, cantante y exdirector de Los Cardenales del Éxito, presidente de la Fundación de la Gaita y el Folklore Nerio Ríos.

“Cardenales tiene un dueño y cada quien hace lo que quiere con lo que tiene. Pero en este caso, hay que respetar que Cardenales del Éxito es un icono y ya no le pertenece a una persona, sino que es del pueblo. Y lo que están haciendo es una comercialización buscando un dividendo, a mí no me parece que esté bien y en todo caso, se beneficia sólo el dueño del conjunto. Las personas que hicieron eso, simplemente no confían en lo que tienen. Porque no entiendo el hecho de buscar otro ritmo para tratar de incursionar en una parte llámese como se llame. De hecho, la gaita como tal está metida en cualquier parte del mundo, no sólo en Miami, en Miami hay muchas agrupaciones de gaitas y los hay en otros países. La pregunta es ¿Por qué distorsionar lo que es la gaita nuestra? No tienen confianza ni siquiera en el nombre de cardenales, porque está bien que eso lo hubiese hecho algún conjunto desconocido buscando un espacio, pero en el caso de cardenales, no. Del cardenales de los años 70 y 80 no queda nada, sólo el recuerdo…”

Ricardo Portillo, cantante, compositor y exdirector de Los Cardenales del Éxito.

“Es lamentable que esta agrupación, después de haber tenido un pasado tan maravilloso en los años 60, cuando estaba en su apogeo la esencia pura de la gaita y la gente se desvivía por concursar y ser los primeros, que es lo más lógico. Ahí estaban Ricardo Aguirre, José Tineo, componía Eurípides Romero, estaba en la tambora Ramón Romero… En los años 70 incursiona Simón García, Renato Aguirre, los hermanos Medina, Germán Ávila, Ricardo Portillo Nerio Ríos, entre otros… En los años 80 ocurrió la oportunidad más grande porque el señor Jesús Ángel Urribarrí, tenía la fórmula para hacer dinero en su aspecto comercial y reúne a: Simón García, Ricardo Cepeda, Ricardo Portillo, Daniel Méndez, Astolfo Romero, Renato Aguirre, Marvin y Carlos González, Chuchito Ibarra y es todo un suceso, y rompe todos los esquemas. En primer lugar porque la agrupación era la más completa en todos sus aspectos: compositores, ejecutantes e intérpretes y cuando él nota que el grupo está en la palestra y se puede vender por la cantidad que él quisiera, lo utilizó para sus beneficios personales. Lo vendió en todos los lugares de su interés porque ese era su negocio. Estuve ahí 28 años y “Chichilo” es mi compadre, lo conocí cuando tenía 18 años, y qué pasa, él logra su cometido. Sepan la historia… Él tergiversó todo y como era algo personal, no aceptaba que esos integrantes siguieran proyectando la agrupación. Nosotros empezamos a salirnos y cada quien era una agrupación, Ricardo Portillo, Ricardo Cepeda, Jaime Indirago, Renato con Los Monumetales, Astolfo con La Parranda Gaitera, Betulio con su Maracaibo 15 y comienza a tener un bajón y lo sostiene su repertorio. Comenzaron a crearse composiciones que no tenían sentido, viciadas, flácidas y sin ninguna proyección, sin temáticas universal, social, o urbana y empieza ese grupo casi a desaparecer porque el dueño se fue para Estados Unidos ¿Qué pasa con los jóvenes que van entrando? Que no tienen experiencia por ser jóvenes ¿Se quieren poner la camisa de cardenales? Yo se las regalo y se las firmo con Chavín. Ellos sin saber, por su inocencia e inexperiencia, se mantienen en una agrupación en la que no tienen nada que buscar. Esa agrupación se mantiene por las composiciones y las figuras que por ahí desfilaron. Esos son inventos porque, no se te olvide, que el dueño es prácticamente ¡un loco! porque no sabe nada de eso y en medio de eso hay mucho de, escribe estos sentimientos: egoísmo, envidia. Chico si cuando se grabó El Negrito Fullero, un tema emblemático de Eurípides Romero, él, “Chichilo”, quería grabarlo de nuevo con “Neguito” Borjas, Astolfo Romero, él y yo. Y se hizo y fue debut y despedida. Quiere hacer temas para surgir con su agrupación pero tiene una visión equivocada de la realidad y ese es el problema. Ya cardenales no es ni la sombra de aquella referencia de la que hablamos, ya nada es igual… ya eso murió… Tienen que hacer cosas nuevas, no lo que ya está hecho”.

Renato Aguirre González cuatrista, compositor y exdirector de Los Cardenales del Éxito.

“Eso ocurre porque “Chichilo” es un “VENDAVAL SIN RUMBO”, sin visión artística, sin capacidad de organización y todo lo impone a base de ocurrencias locas. Por esa actitud, Los Cardenales del Éxito, están en el suelo, y por eso se han levantado grupos similares a su alrededor para recoger migajas. Migajas al principio, cuando cardenales, aún “podía”, y “era”, y ocurrió que pasando el tiempo cardenales de Tito se le encaramó y hoy tiene mejor organización artística, suenan mejor y tocan más. Aunque Tito, no es propietario de esa porción de la divisa, nunca lo fue…”

Francisco Hidalgo, cronista y locutor gaitero.

“Los Cardenales del Éxito vive su peor momento, la agrupación tiene 10 años en ruinas. Después de haber tenido un pasado florido en las décadas 70, 80 y 90 y ha sido una de las más grandes divisas en la historia de la gaita, vemos con profunda preocupación cómo ha decaído. Este año celebran 55 años de existencia, debieron celebrarlo por todo lo alto, grabar un tema aniversario e invitar a las figuras que han pasado por ahí, que han enaltecido la agrupación. Grabaron “Despacito”, muy mal, por ellos, debieron hacerlo con otro nombre. Aleyni Paz es un gran talento, si lo hubiera hecho sola creo que no habría problemas pero utilizaron el nombre de la divisa”.

Miguel Ordóñez, periodista, poeta, escritor y compositor.

“Lo más lamentable de esto es que a Los Cardenales del Éxito, se les identifica como “LA RAÍZ DE LA GAITA”. Cuando nosotros hablamos de la raíz, estamos hablando de la esencia del ser con la esencia de lo que es, con lo que son sus características y el perfil de lo que es la raíz; y eso es Cardenales del Éxito. Yo conozco unos cardenales en la década de los años 60 cuando Ricardo Aguirre, luego los años 70 donde estaban grandes compositores, cantantes, ejecutantes como: Daniel Alvarado, Ricardo Cepeda, Ricardo Portillo, Simón García, un cardenales 80 hasta los 90 con lo que significa justamente la dimensión de los Cardenales del Éxito y esas cosas las hace cualquier grupo nuevo o cualquier agrupación que tenga esa tendencia que ellos llaman “modernismo”, está muy bien, pero, se trata La Raíz de la Gaita. Es como cuando decimos la gaita de furro y hay grupos que no tienen furro, es una aberración porque si ellos están pensando en sentido comercial, deben explicar qué es lo comercial. Hace una década apareció un señor viejito tocando el piano y un español cantando, eran Bebo Valdés y Diego El Cigala, cantando ellos dos solitos, arrasaron con todos los premios. Entonces ¿de qué se trata lo comercial? Qué torpeza, cómo van a buscar una internacionalización haciendo un refrito, cuando la gente en vez de contratarlos a ellos que son como 20 cantando, contratan al autor original. Qué pretenden con esos mamotretos. Hay que llevar la gaita tal cual como es, al escenario que sea. Se visualiza sencillamente, una precariedad de criterios. Ellos están pensando en un Grammy y eso es una mentira, no van a ningún lado. Para eso está el malandro de Daddy Yankee que la canta a su estilo. Eso no es gaita, hay una contradicción de fondo. Es una cosa fuera de lugar porque versionar una cosa tan fatua, cómo van a vender ese bodrio después de tantos éxitos como: Fiesta Decembrina, Mi Nostalgia y tantos otros…”

La agrupación más importante en la historia de la gaita, “LA RAÍZ DE LA GAITA”, como se le nominó desde hace mucho tiempo a LOS CARDENALES DEL ÉXITO, propone para este año 2017 la versión del tema: Despacito ¿DISPARATE TERRIBLE? ¿MODORRA INTELECTUAL? ¿COMA CREATIVO? O el camino correcto. Si usted fuera el sentenciador ¿Cuál sería su decisión?

José Rafael Rivero

Twitter: @JRivero29

e-mail: [email protected]