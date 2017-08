Rector Rondón: “No se cumplieron las auditorias, por lo tanto no puedo avalar resultados electorales”

Agosto 1, 2017 - 4:20 pm

El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón indicó que no avalará los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente anunciados el pasado domingo, ya que a su juicio, no puede tener confianza en cifras “burdas de un proceso que no contó con los controles ni auditorias que se han incluido en los demás comicios”.

“Todo esto se suma a la inconstitucionalidad del proceso, porque el pueblo y solo el pueblo debió activar la convocatoria de este proceso (…) lo ocurrido el domingo es muy grave, vulnera nuestros controles electorales y crean precedentes que no deben ser repetidos en otro proceso electoral venezolano“, dijo.

En este sentido, exhortó al ente electoral a publicar el resultado final de participación, así como aquellos candidatos que resultaron electos; además de las actas de escrutinio con el total de los votos de cada mesa y la naturalización de votos obtenidos por cada candidato, así como la adjudicación de cada uno de ellos.

Noticia al Día/UR