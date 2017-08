Recordemos a la maravillosa Whitney Houston en la fecha de su nacimiento: Hoy estaría cumpliendo 54 años (Fotos+Videos)

Agosto 9, 2017 - 9:15 am

La artista más galardonada de todos los tiempos, según Guinness World Records, Whitney Houston, cumpliría hoy 53 años. Fue una cantante estadounidense de R&B, soul, pop, blues y góspel, aunque también se destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo.

Con dos premios Emmy, seis premios Grammy, treinta premios Billboard Music Awards y veintidós American Music Awards, para un total de 415 premios en su carrera, Whitney Elizabeth Houston es una de las artistas musicales que ha vendido un mayor número de discos en el mundo: más de 170 millones de álbumes, sencillos y vídeos.

Desde sus inicios se vio influenciada por destacadas cantantes de soul como su madre Cissy Houston, sus primas Dionne Warwick y Dee Dee Warwick y su madrina Aretha Franklin. A los once años empezó su formación musical en un coro infantil de una iglesia en Nueva Jersey, pero su talento fue descubierto tiempo después por Clive Davis, presidente de Arista Records, en la época en que cantaba junto a su madre en clubes nocturnos de Nueva York.

Conocida como «The Voice» («La Voz») debido a su calidad vocal, Whitney llegó a la fama en 1985 con su álbum Whitney Houston, que vendió 30 millones de copias y se convirtió en el álbum de debut con mayores ventas de una intérprete femenina en la historia. En 1987 lanzó su segundo álbum de estudio, que se convirtió en el primero de una artista femenina en debutar en el número uno en la lista de ventas Billboard 200.

Houston consiguió ser la intérprete femenina con más semanas en la primera posición de las listas de éxitos, con sus álbumes Whitney Houston, Whitney, Waiting to Exhale y la banda sonora de El guardaespaldas, durante cincuenta semanas. En total lanzó siete álbumes de estudio, tres bandas sonoras, varias compilaciones y cincuenta y tres sencillos, de los cuales once fueron número uno en la lista Billboard Hot 100.

El más notable es «I Will Always Love You» publicado en noviembre de 1992 y que se convirtió en el sencillo más vendido por una artista femenina en la historia de la música. Consiguió ser número uno en treinta y dos países y ganó dos premios Grammy y seis Billboard Music Awards.

Su carrera ha influenciado en la de muchos otros artistas como Christina Aguilera, Céline Dion, Jessica Simpson, Alicia Keys, Nick Carter, Britney Spears, Nelly Furtado y otros artistas de música R&B. En 2001 firmó el contrato con el salario más alto de la historia, por 100 millones de dólares con la discográfica Arista.

Inició su carrera cinematográfica en el año 1992 con la película El guardaespaldas, cuya banda sonora es la más vendida de todos los tiempos con más de 45 millones de copias vendidas en 2012.7 Continuaría en 1995 con la película Waiting to Exhale, The Preacher’s Wife (1996), Rodgers & Hammerstein’s Cinderella (1997) y por último Sparkle (2012).

Fallecimiento

El jueves 9 de febrero de 2012, Houston se reunió con las cantantes Brandy Norwood y Monica Arnold, junto con su productor Clive Davis, para realizar sus ensayos para la fiesta previa de los Premios Grammy 2012.18 19 Ese mismo día, ella dio su última interpretación pública, cuando se unió a Kelly Price en el escenario y cantaron juntas “Jesus Loves Me”, durante la fiesta.

Dos días después, el 11 de febrero de 2012 Whitney falleció a la edad de 48 años en un hotel de Beverly Hills (Los Ángeles), inicialmente por causas desconocidas.

En un principio, se especuló que se quedó dormida por los efectos de un calmante con una combinación de alcohol, ya que se sabe que consumía habitualmente Xanax para controlar la ansiedad. Encontraron evidencia de agua en sus pulmones, lo que sugiere una asfixia por ahogamiento.

Whitney Houston – I Will Always Love You

Whitney Houston ft Mariah Carey – When You Believe

Whitney Houston – I Look to You

Agencias