Recordamos el reflexivo mensaje de un Arnold Schwarzenegger mendigo

Agosto 22, 2017 - 10:56 am

En enero de 2016, el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger revolucionó las redes sociales al publicar una foto de sí mismo durmiendo en la calle frente a su monumento de bronce en la ciudad de Ohio.

En la imagen aparece estirado en el suelo, envuelto en un saco de dormir y con una imagen desaliñada, como si fuera un mendigo. Schwarzenegger ha acompañado la foto con el texto “Cómo han cambiado los tiempos”.

Muchos de sus seguidores se molestaron en su momento porque les pareció de muy mal gusto. Algún que otro ingenuo llegó a creerse que el eterno Terminator atravesaba serios problemas económicos, aunque teniendo en cuenta que el patrimonio de Schwarzenegger está valorado entre 100 y 200 millones de dólares, casi nos atrevemos a descartar esta posibilidad.

Por último, surgió que la razón por la que escribió la frase, no fue sólo porque ya está viejo, sino porque cuando el gobernador de California abrió el hotel con la estatua delante de él. Los funcionarios del hotel le dijeron: “En cualquier momento puede venir y tener una habitación reservada a su nombre”. Cuando Schwarzenegger dejó el juicio y fue al hotel, la administración se negó a darle una habitación argumentando que el hotel estaba completamente reservado.

Presuntamente, en base a esto, explicó: “Cuando estuve en una importante posición siempre me alabaron y, cuando perdí, se olvidaron de mí y no cumplieron su promesa. Sí, los tiempos han cambiado. No confíes en tu posición, ni en la cantidad de dinero que tengas, ni en tu poder ni en tu inteligencia. Todo esto no durará”.

