Ramón Muchacho: En Venezuela hoy no hay posibilidad de una salida democrática

El exalcalde del Municipio Chacao de Caracas, Ramón Muchacho, realizó su primera aparición pública desde que salió de Venezuela la noche de este lunes en entrevista para CNN, donde explicó que pudo salir del país “gracias a amigos” que le facilitaron los trámites.

El político opositor explicó que tenía su pasaporte vencido, incluso el de su esposa y de sus hijos a quienes también se los había anulado el gobierno de Maduro: “No quiero dar detalles para no comprometerlos, todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela”.

En entrevista con el periodista Fernando del Rincón, por la cadena internacional de noticias CNN en español, Muchacho lamentó la persecución del gobierno venezolano contra Alcaldes que luchan por un cambio en Venezuela: “Me siento como si me hubiesen arrancado, de un día para otro, parte de mi vida, me arrancaron mi pasión, mi vocación de trabajar con la gente, mi sueño es volver a Venezuela, a trabajar, la aspiración de un venezolano en exilio es volver a una Venezuela en democracia y libertad”, resaltó.

A quienes le preguntan sobre por qué huyó del país y no se entregó a las autoridades venezolanas como Leopoldo López dijo: “Respeto las decisiones de mis compañeros, no las cuestiono, pero en Venezuela en este momento poco se puede hacer desde la cárcel, no quiero ser un problema más para mi equipo de trabajo, quiero seguir activo, luchando desde donde esté, mientras que estemos libres y podamos movernos, podremos hablar con los gobiernos del mundo y seguir buscando apoyo”, enfatizó.

Al ser consultado sobre la participación de la oposición en las elecciones regionales convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo mes de octubre, Muchacho aclaró que “el problema de Venezuela no es que la oposición vaya o no a las regionales, las regionales no van a resolver los problemas, en Venezuela hoy no hay posibilidad de una salida democrática”.

“Venezuela hoy, es la Cuba de Fidel, no había posibilidad de salir de ese régimen por la vía democrática, tampoco la hay hoy en Venezuela, ya la vía pasó, no hay salida democrática posible y lo digo con dolor, eso se acabó el día que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, si alguien encuentra la salida seré el hombre más feliz del mundo”, sostuvo.

El burgomaestre capitalino, Ramón Muchacho, fue destituido y sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 15 meses de prisión por supuesto desacato a una sentencia que lo obligaba a impedir protestas de la oposición que interrumpieran el libre tránsito dentro de su jurisdicción, durante los cuatro meses que se han llevado a cabo de movilizaciones de calle contra el gobierno de Nicolás Maduro.

