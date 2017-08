Agosto 9, 2017 - 5:51 pm

Rafael Márquez, capitán de la selección mexicana de fútbol, se presentó a declarar voluntariamente este miércoles ante las autoridades de su país tras ser acusado de nexos con el narcotrático por el departamento estadounidense del Tesoro, informó la fiscalía general de México.

“Se presentó ante la Procuraduría General de la República, de manera voluntaria, el señor Rafael Márquez Álvarez para rendir de manera voluntaria su declaración”, señaló un breve comunicado de la fiscalía.

La Procuraduría (fiscalía) detalló que trabaja de manera coordinada con el departamento del Tesoro de Estados Unidos para la investigación de este caso, aunque no brindó mayores detalles.

Esta es la primera reacción oficial luego de conocerse al mediodía local en Estados Unidos que fue sancionado por haber participado en una red de narcotráfico encabezada por Raúl Flores Hernández.

Flores Hernández, según el Tesoro, “mantenía alianzas estratégicas” con los líderes del cártel de Sinaloa, que encabezaba Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora detenido en Estados Unidos, así como del Jalisco Nueva Generación, organización criminal que ha ganado gran fuerza en los últimos años.

El club Atlas, donde milita el defensor, no ha emitido comentario alguno, así como tampoco la Federación Mexicana de Fútbol.

Márquez y el cantante mexicano Julio ‘Julión’ Álvarez, famoso en el norte de México, son acusados de actuar en nombre de Flores Hernández y de tener lazos con él desde hace tiempo.

Pero Álvarez, en un video transmitido en su página oficial de Facebook, rechazó las acusaciones en su contra y también desestimó que Márquez, al que definió como un “gran amigo”, esté ligado con el crimen.

“Yo me he dedicado a hacer música, gracias a dios no tengo la necesidad de hacer las cosas de las que se me están acusando. (Márquez) es de los que más años tienen en el fútbol, ¿usted cree que tiene necesidad de algo así?”, dice en el video.

“Rafa”, como lo conoce la afición mexicana, se ha distinguido por tener una carrera discreta y ajena a escándalos. Se le cuenta, detrás del “pentapichichi” Hugo Sánchez, entre los jugadores mexicanos más destacados de la historia.

En Guadalajara, la AFP constató que Márquez no asistió a entrenar por un permiso especial y se canceló la toma de la fotografía oficial que estaba prevista para este miércoles.

AFP