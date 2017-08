Quiebre político (Jesús Castillo Molleda)

Agosto 14, 2017 - 9:36 am

La confrontación permanente entre la Mesa de la Unidad (MUD) y el gobierno intentando quebrar uno al otro aleja a los actores políticos de los verdaderos problemas que padece la gente actualmente, lo que frustra aún más al ciudadano cuando se siente confundido al no entender quien realmente está trabajando para resolver sus problemas. Si el presidente se encadena todos los días pero no anuncia cambios en la estructura económica del Estado, no habla cómo frenará la inflación, cómo acabará con la especulación, cómo reactivar el aparato económico, cómo generar más empleos reales no como los anunciados con el programa Chamba Juvenil que lo que hace es incrementar la burocracia.

Es frustrante cuando se ingresa a la página web del Banco Central de Venezuela y no se encuentra información sobre indicadores económicos del Producto Interno Bruto (PIB), inversión, inflación, paridad cambiaria en Venezuela, existe tanta desinformación gubernamental económica que una página web no oficial maneja los indicadores de la divisa paralela a su antojo y quien salga a generar opinión financiera en las redes sociales se hace tendencia porque el ciudadano necesita información y quien la genere gana.

El gobierno ha jugado duro desde el momento que logró instalar la Asamblea Nacional Constituyente, ha seguido un guion diseñado para vender la sensación de triunfo, fuerza, tomando decisiones para quebrar a sus adversarios políticos, destituyendo a la fiscal, acordando con el TSJ sacar del juego a varios alcaldes, mover las piezas de Leopoldo y Ledezma, crear desconfianza en el Consejo Nacional Electoral que estimule la abstención en los electores opositores, focos de amenazas golpista, adelanto de la fecha de las elecciones a gobernadores con la astucia de dejar para diciembre (o para cuando se les antoje) las elecciones a los diputados a los consejos legislativos con la intención de que en los estados en donde ganen gobernadores opositores y el PSUV con sus aliados tengan la mayoría de Diputados Legislativos Estadales pueda hacer presión, conformando así un arma de control al gobernador de turno.

Por su parte, ante los anuncios del gobierno de los Estados Unidos de estudiar una posible intervención militar (Declaraciones Repudiadas hasta por los países que critican a Maduro), el desconocimiento de varios gobiernos a la Asamblea Nacional Constituyente, las sanciones a funcionarios del gobierno por parte de la tesorería de los Estados Unidos, las declaraciones del director de la CIA en donde manifiesta que en Venezuela se encuentran grupos islámicos, sirios y cubanos refugiados el gobierno puso en el montículo al recién nombrado ministro de relaciones exteriores Jorge Arreaza para que emprendiera una campaña internacional para decir que a Venezuela la quieren invadir para apoderarse de las bondades energéticas y que impera la democracia (con 21 procesos electorales) y argumentar que el gobierno llama a elecciones pero quien no quiere participar es la MUD.

En tanto, que para las elecciones a gobernador si a la MUD se le ocurre ir desunida el chavismo se le puede colar, a pesar de ser minoría popular. En el caso del Estado Zulia se debe ahorrar tiempo y concentrarse en buscar los mecanismos de consenso para elegir al candidato que representará a la MUD. Entre los que verdaderamente tienen opciones visibles para competir en contra del candidato del PSUV se encuentran Juan Pablo Guanipa y Eveling de Rosales, y en caso de que a Manuel Rosales lo pudieran inscribir a última hora tendría la mejor opción para ganar.

Solo quedan dos meses para las elecciones a gobernador así que la MUD no tiene tiempo para estar peleando entre ellos, deben concentrarse en cómo lograr ganar la mayoría de los estados, asumiendo todos los riesgos que significa jugar con un adversario que impone las reglas y normas. Al gobierno le pueden seguir saliendo bien las jugadas de mantenerse en el poder pero puede perder todo si no le da un alivio a la economía familiar, atención de los servicios públicos, seguridad, salud, abastecimiento, hiperinflación y hambre. Los voceros de la oposición que no apoyen la idea de ir a participar en las elecciones regionales porque consideran que es seguirle el juego al gobierno deben considerar que no participar es entregarle todo; lo que significa que deben aclarar si la intención es no participar en ningún evento electoral hasta que se anuncien las elecciones presidenciales o seguir llenando de falsas expectativas a la gente que sigue a la MUD en decirles que hay que salir otra vez a marchar, trancar, hacer paros cívicos para salir del gobierno, cuando ese método de protesta fracasó después de 111 días de calle lo cual generó lamentables pérdidas humanas. Si se quiere retomar la calle se debe innovar el cómo hacerlo, como lo dijo Viviana Soto “Cuando un negocio quiebra se debe evaluar las razones que lo llevaron a cerrar para lograr entender que no siempre la culpa es de tener mala suerte casi siempre es por no contar con un buen administrador”.

