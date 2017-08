El pueblo estaría aplaudiendo acciones contra fiscales, pero… (Aquileo Narváez Martínez)

Agosto 22, 2017 - 6:20 am

La presión que descansa sobre la ANC es enorme. Ella es fruto de la esperanza tantas veces torcida del pueblo, en su intento de alcanzar el equilibrio y la armonía que amerita nuestra sociedad en todos los órdenes.

Pero existe distracción. Distracción involuntaria que permite que se siga afectando cotidianamente la psiquis, el estómago y el entorno de la gente, oscureciendo su racionalidad y de ese modo la posibilidad de acceder estadios de una mejor comprensión del proceso que vive la revolución bolivariana y porque ha sido atacada reiteradamente.

El escenario deseable a estas alturas, es que el pueblo entero, significativamente el no chavista, estuviese aplaudiendo la beligerancia contra funcionarios del Ministerio Público, solicitando profundizar el desmantelamiento de la red de corrupción en su seno y la extradición de la Exfiscal. Pero eso ocurriría, sí y sólo sí, a la par, la Comisión de Economía de la ANC ya estuviera discutiendo y accionando en la calle la situación del bachaqueo, el desabastecimiento, la especulación, así como, utilizando su carácter plenipotenciario, haber ocupado las empresas alimenticias privadas y del Estado, y haber establecido cuotas de producción según las demandas requeridas.

Pero desafortunadamente no es así, la agenda se ha estacionado, por lo menos públicamente, y eso cuenta mucho, en el desmontaje de los conflictos políticos, en efecto importantísimos, pro no subordinadores del económico, aunque bien entiendo que es una distracción de la coyuntura que hay que evitar. Porque no puede ser que algunos artículos de la dieta básica sigan teniendo un aumento porcentual interdiario que oscila entre 2 y 10 por ciento; que los especuladores del llamado “avance de efectivo” en algunos lugares de ciudades como Maracaibo y Valencia cobren por encima del 20 por ciento, hasta un 30; que para pagar un boleto en una ruta extraurbana, a precios de bf 30000 por ejemplo, las familias que pretenden viajar deban llevar bolsas con billetes de cien, por las sencillas razones que las agencias de viaje no tienen “punto”, hecho a todas luces deliberado, y que los de alta denominación escasamente circulen. Y vaya una lista de miles situaciones que están a la vista y con prorrogativa deben intervenirse.

Hay que activar en la calle el Poder Originario camaradas de la ANC. “En la demora está el peligro”, tal como citaba Chávez a Eloy Alfaro, que en estos momentos no puede ser una consigna. Ese poder originario que debe ser pueblo palpitante en su totalidad, deberá acompañar las acciones en defensa de la soberanía, en contra de la agresión imperial, de la agresión de la derecha vende patria, y también muy especialmente, en contra de la agresión de quienes negocian para su usufructo con los alimentos del pueblo, llámeseles escuálidos, opositores o chavista disfrazados que burocratizaron y corrieron algunas instituciones del Estado.

En la demora está el peligro, camaradas.

Aquileo Narváez Martínez