El PSG saca sus cuentas después de realizar el fichaje del siglo

Para conseguir al brasileño Neymar, potencial Balón de Oro capaz de llevar al club una nueva dimensión futbolística, el PSG no ha discutido el precio, pero la entidad parisina -sancionada por incumplir el fair play financiero en 2014- se expone a ‘pagar’ caro el desembolso de 222 millones de euros.

Del traspaso perdurará, entre otras cosas, que se cerrase a través de una fórmula administrativa que no existe en Francia: el pago por una cláusula de rescisión en lugar de una transacción convencional entre los dos clubes. Desembolso realizado por el PSG para permitir que el Barcelona liberase al astro brasileño.

El “dopaje financiero” del PSG

La liga española, que tacha al PSG de “club-estado” y le acusa de practicar “dopaje financiero”, ya ha anunciado su intención de llevar el caso a las autoridades competentes de la Comisión Europea (CE). Mientras que el sindicato internacional de futbolistas, FifPro, exigió este viernes a la CE que investigase dicha operación.

“Hemos sido transparentes con la UEFA desde el principio hasta el final en todo lo que concierne al fair play financiero, así que no hay ningún problema. Contamos con un gran equipo de profesionales que trabaja duro en ese sentido. Todo es legal”, tuvo que recordar este viernes el presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi durante la presentación de su flamante estrella.

La cuestión está ahora en saber si la UEFA -que ha asegurado querer examinar “los detalles del traspaso para confirmar que estos se han hecho de acuerdo a la normativa vigente”-, comparte la misma opinión que el dueño de la entidad parisina.

Para el PSG 30 millones es el límite

La regla es clara: si en tres años acumula pérdidas que superan los 30 millones de euros, el PSG podrá ser sancionado por la instancia reguladora, como ya ocurriera en 2014.

Esto, en principio, no debería suponer ningún problema para el club francés, que según la consultora Deloitte generó 520,9 millones de euros en la temporada 2015-2016.

“El traspaso de Neymar al PSG tendrá un impacto sobre las finanzas del club de aquí a los próximos años, pero dicho impacto no se puede evaluar con antelación, sobre todo porque en las temporadas venideras el equipo puede vender a muy bien precio a varios de sus jugadores”, explicó la UEFA a la AFP a través de un correo electrónico.

La venta de jugadores destaca como opción más rápida y viable a la hora de hacerse con liquidez. Pero las potenciales ganancias que se derivarían del traspaso de jugadores como Jesé, Ben Arfa (que vino gratis) o Grzegorz Krychowiak -llegados en el pasado mercado estival y que no consiguieron consolidarse- serían irrisorias en comparación con el gasto del equipo solo en concepto de pago de salarios.

Hay otros jugadores que, sin embargo, sí podrían gozar con una buena salida en el mercado. Es el caso del joven lateral Serge Aurier (24 años), relegado al banquillo ante la llegada de Dani Alves -referencia mundial en su puesto-.

Otro paso del PSG puede ser la venta de ‘pesos pesados’

También tendría buen cartel Blaise Matuidi (30 años), valorado en 30 millones de euros por Transfermarkt y que estaría en la agenda de la Juventus, según la prensa italiana.

Si estos eventuales traspasos no fuesen suficientes para equilibrar las cuentas, la entidad parisina podría verse obligada a prescindir de ‘pesos pesados’ como el argentino Javier Pastore (28 años), fichado en 2011 por 42 millones de euros, el brasileño Lucas (24 años), amigo de Neymar, o incluso Ángel Di Maria (29 años), que llegó en 2015 a cambio de 63 millones de euros y que sería del interés del Barça.

“Quizá no ocurra este año pero sí en los siguientes. Si por ejemplo el PSG decide vender a Marco Verrati en el próximo mercado de invierno (boreal) porque se dan cuenta de que no son capaces de respetar las normas del fair play financiero, no habrá sido buena idea fichar a Neymar”, estima Jean-Pascal Gayant, profesor de Ciencias Económicas en la Universidad de Mans.

