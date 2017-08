Protección Civil registra 1.144 familias afectadas por lluvias en Bolívar

Agosto 6, 2017 - 9:02 pm

Desde hace una semana familias del municipio Caroní, Heres, Sucre y Cedeño se han visto afectadas por las lluvias en el estado Bolívar. Algunas han tenido que ser reubicadas en refugios debido a que sus viviendas están en zonas de alto riesgo y llenas de agua.

Según cifras de Protección Civil (PC), 1.144 familias son las afectadas. Las parroquias con más daños por la situación son Dalla Costa y Cachamay -en Ciudad Guayana-. En el caso del sector Acapulco, este quedó totalmente aislado y ha recibido ayuda vía fluvial.

“Hace más de cuatro días tenemos está problemática de que todas las casas se llenaron de agua, pero también hay agua de cloaca contaminada. Tenemos días viviendo a la deriva. Han salido serpientes. Para acá vino la gente PC, diciéndonos que teníamos que salirnos, que agarremos todo lo que nos quedaba porque el río venía con más fuerza y así fue”, expresó una de las víctimas de la inundación.

De igual forma hizo un llamado a los organismos regionales y municipales, “le digo al gobernador y al alcalde que no solamente basta una colchoneta, una bolsa de CLAP, una caja de agua, queremos soluciones de reubicación porque hay personas que no sabemos para donde irnos y porque la mayoría perdimos nuestros enseres”.

Fuentes de seguridad aseguran que la situación se mantendrá mientras las lluvias continúen, y con los incrementos de los niveles del río la situación será más delicada; de igual forma mantienen el monitoreo constante de las situación.

Por su parte, Luz Marina Orrego, afirmó que “tenemos días en estas condiciones. El miércoles nos trajeron un colchón, pero cómo dormimos así, hay demasiada plaga. Yo me mantengo aquí, para no perder mis cosas, porque si me voy cuando regrese no voy a conseguir ni las láminas del techo”.

Según una fuente de Corpoelec, las compuertas de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, también llamada Represa de Guri, tenían que haberse abierto antes de lo previsto para ir aliviando el agua. Sumado a que las centrales tienen el control del río Caroní, más no del Orinoco, quien ha afectado también a las familias.

Según fuentes de la central hidroeléctrica, la cota Macagua-Orinoco amaneció este domingo en 12,71 es decir ha bajado.

Ante esta situación el ministro Néstor Reverol aseguró que el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) fue activado en varias regiones venezolanas ante la reciente emergencia.

Una fuente de Corpoelec descartó que Guri fuera a colapsar “porque el aliviadero tiene la función de aliviar, es decir, no dejar que el agua pase de la cota”, dijo.

Cifras

En la parroquia Cachamay ubicada en Puerto Ordaz, son seis las zonas afectadas por las lluvias. En el sector de José Gregorio Hernández, 40 viviendas han sido afectadas, lo que equivale a 97 familias, 207 adultos y 125 niños, en La Españolita, son 16 casas, 9 familias, 15 adultos y 8 niños.

La iglesia San José de la parroquia Virgen del Valle, en Puerto Ordaz, igualmente se ha visto afectada por las inundaciones.

Mientras que en La Curva, las cifra son 18 viviendas, 23 familias que representan 57 adultos y 25 niños, en Puerto Libre son 31 casas, que son de 42 familias, 78 adultos y 91 niños.

En Los Monos las viviendas con carencias son 71 en las cuales habitan 44 familias, 132 adultos y 83 menores de edad; y en el Enmanuel son 3 familias, 7 niños y 8 adultos.

Los otros sectores afectados están en San Félix y esos son: Las Delicias, Isla de Providencia, Isla de Teodoro, La Laja, El Edén I, Los Arenales, Campo Rojo, Acapulco, Sabana Piedra, Altamira, Río Claro y Las Batallas, lo que equivale a 475, mil 083 personas y 762 niños.

Autoridades

El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, informó que se encuentran afinando estrategias y aunando esfuerzos entre instituciones para dar respuesta oportuna a la situación.

Mientras que la secretaria de Educación de la Gobernación, Brizeida Quiñones, aseguró que “estamos buscando las vías de apoyo para cada una de las familias damnificadas. Reubicamos a 40 familias”.

La funcionaria resaltó el trabajo que han realizado los funcionarios de PC los cuales “se han encargado de evaluar y diagnosticar las situación en los sectores afectados”.

El Universal