Proponen incrementar puntos de venta para disminuir necesidad de efectivo

Agosto 31, 2017 - 9:47 pm

“Taxistas, kioscos, estaciones de gasolina y otros establecimientos deberían contar con puntos de venta”

El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, propone incrementar mayor cantidad de personas a sistemas electrónicos para realizar transacciones sin necesidad de utilizar efectivo.

Para el representante de Anauco, esta sería una medida para enfrentar la escasez de efectivo y disminuir la necesidad del circulante. Indició que se debe tomar otra serie de medidas que garanticen el funcionamiento de un sistema con esas características.

“Habría que ampliar la autopista del pago electrónico”. Resaltó además la necesidad de “democratizar” los puntos de venta, que están en manos exclusivas de las entidades bancarias, cuando podrían existir operadores de punto de venta que funjan como enlaces entre bancos y usuarios.

Además, aseguró que no hay una cantidad apropiada de puntos de venta en el país para poder adaptarse a las necesidades de los ciudadanos. Según los últimos sondeos de Anauco, detectaron un déficit de al menos 500.000 en todo el país.

“Taxistas, kioscos, estaciones de gasolina y otros establecimientos y proveedores de servicios deberían contar con puntos de venta”, destacó.

Anuncios de la Sudeban

Respecto a las medidas tomadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) de prohibirle a los bancos las limitaciones de retiro de dinero, León Parilli dijo que no serán suficientes para solucionar escasez de efectivo.

León Parilli argumentó que, a pesar de que los bancos no tienen derecho de limitar las cantidades que decidan retirar sus clientes, la realidad es que no disponen de efectivo suficiente para cumplir con la demanda diaria.

“Las personas tienen derecho a movilizar su dinero como mejor les conviene por ser propietarios del mismo. Sin embargo, hay más gente sacando dinero, que dinero disponible para entregar”, indicó.

Insistió en que no existe forma de realizar una ecuación matemática para que las agencias bancarias puedan entregar dinero a todas las personas que lo soliciten, y respetar el derecho a no imponer límites en los retiros.

El vocero de Anauco considera que es un problema con repercusiones importantes, debido a que “afecta directamente a la calidad de vida de todos los venezolanos, que están pasando trabajo para conseguir el efectivo y pagar gastos diarios que no se pueden hacer de otra forma porque no hay puntos de venta suficiente y no todos los servicios lo tienen”.

De acuerdo con Roberto León Parilli, el gobierno debe emitir más billetes, sacar de circulación los antiguos y anexar al cono monetario mayores montos.

El Mundo, Economía y Negocios / Noticia al Día