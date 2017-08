Politólogo sobre primarias en Lara: “Luis Florido no es contrincante para Henri Falcón”

Agosto 27, 2017 - 9:02 pm

El analista político y exdirector de deportes en Barquisimeto con el alcalde Alfredo Ramos, admite que este “cometió un grave error al liderar la llamada resistencia”. Dijo además que el gobierno nacional le sigue marcando la agenda a la MUD y que los partidos políticos opositores no llegan al 5% de aceptación en Venezuela.

Yosbert Vásquez, en entrevista para Noticias Barquismeto, se refirió a las primarias en Lara y la posible confrontación entre Henri Falcón y Carmen Meléndez, asegurando que “Falcón le ganara fácil a Florido y luego no le será cómodo derrotar a la candidata del PSUV”.

Sobre el alcalde Ramos, dijo que cometió un grave erro, “el haber protagonizado la toma de las calles. Este concepto mal habido de la “resistencia”, que sin duda alguna fue violenta y generó caos en la ciudad, muertes, detenidos entre otros. El Alcalde fue uno de los que lideró eso. Ningún actor político iba a poder tener control de los “muchachos” que hacen la política desde las hormonas. El alcalde tomó una mala decisión y está en una difícil situación. Desde lo humano está en una situación difícil.

En torno al tema de la exfiscal general y su actuación frente al gobierno consideró que es una fase de la política que no atiende los problemas de la propia política. No son los temas importantes, pero ojo, si deben ser atendidos. En Venezuela no podemos pretender que un “exilio” en Colombia vaya a solventar los problemas nacionales.

