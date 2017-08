Pesadilla para HBO: ahora son atacadas sus redes sociales

Agosto 17, 2017 - 8:40 am

Cuando no es una cosa, es otra. Y si no, otra diferente. En HBO se han acostumbrado a estar en el ojo del huracán mediático por sus propios méritos o, más bien, por los de los ciberdelincuentes que no cesan de hostigar a la plataforma de contenido en streaming. Series filtradas, datos robados, capítulos que se publican por error y un largo etcétera que no parece terminar nunca. Así está siendo el verano de la compañía.

Como las desgracias nunca vienen solas, después de unas semanas de filtraciones constantes y con la amenaza constante sobre su serie estrella, Juego de Tronos, las filiales HBO España y Nordics publicaban ayer en un alarde de mala suerte el episodio de la serie que tendría que haber sido lanzado este domingo. Horas después, el episodio ya circulaba por internet y había sido visto por millones de personas. Para echarse a llorar.

Ahora, unas horas después del desafortunado incidente, son los ciberdelincuentes los que vuelven a tomar el protagonismo en lo que a HBO se refiere, penetrando en las redes sociales de la compañía y dejando claro que no están a salvo en ningún momento. ¿Por qué otra vez a ellos? Probablemente no haya ninguna razón específica, pero siempre es más fácil hacer leña del árbol caído.

En esta ocasión han sido las cuentas de Twitter y Facebook de HBO y Juego de Tronos las que han sido víctimas del ataque grupo OurMine. En ambos lugares han sido publicados unos mensajes para la compañía en los que se afirmaba que únicamente estaban probando su grado de seguridad, instándoles a ponerse en contacto con ellos para mejorarla. Además, pedían a la gente hacer que que el hashtag #HBOHacked (HBOHackeada) se convirtiera en tendencia.

