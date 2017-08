Periodista zuliano envía mensaje a Venezuela desde la cárcel militar del Táchira

Agosto 22, 2017 - 8:06 am

A casi un mes de su detención, el periodista zuliano Alberto Cabrera, preso en el Centro de Procesados Militares de Santa Ana en el estado Táchira, envió una carta que se hizo pública este lunes 21 de agosto a través de las redes sociales, en la misma agradece a todas las personas que han expresado su apoyo y han pedido por su libertad.

Como se recordará el 26 de julio pasado, los periodistas Alberto Cabrera y Antonio Medina fueron detenidos junto al concejal Ángel Machado y diez moto taxistas, mientras estos se encontraban haciendo un recorrido por la ciudad de Maracaibo para reportar el desarrollo de la jornada de protesta prevista para ese día.

Una comisión de la Guardia Nacional interceptó al grupo y se ordenó su inmediata detención, Cabrera y el concejal Machado fueron sometidos a la fuerza y en medio de la situación, todo el equipo de periodistas resultó agredido y sus equipos fueron sustraídos por los militares.

El viernes 28 de julio, el grupo fue enjuiciado en instancia militar en el Tribunal de Control 18 del Zulia, recibiendo privativa de libertad y orden de traslado al Centro de Procesados Militares de Santa Ana en San Cristóbal, aunque primero fueron recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente de Santa Ana.

Al grupo le imputan los delitos de: Rebelión militar aún para no militares, ultraje al centinela y ofensa y menosprecio a la Fuerza Armada.

Vale destacar que en el PROCEMIL – Táchira, se encuentran tres periodistas zulianos presos, son ellos: Alberto Cabrera, Antonio Medina y Geovanny Nava. Este último fue detenido junto a su hermano Arcilo Nava el pasado 19 de julio en Machiques de Perijá.

El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia ratifica su exigencia de libertad inmediata para los tres periodistas zulianos.

La comunicación difundida este lunes, fue escrita por Cabrera el pasado 10 de agosto de 2017. A continuación se reproduce el texto íntegro de la carta:

“Hoy a 15 días de este encarcelamiento injusto me dirijo a todas aquellas personas que desde el primer día han expresado su apoyo y solidaridad ante esta injusticia. A mis amigos y familiares les envío palabras de tranquilidad y aunque debo admitir que cada día acá es durísimo, los que me conocen y saben de qué estoy hecho, están seguros que este pequeño bache en el camino no nos doblegará y todo ese apoyo me llena de fuerzas para seguir resistiendo.

Quiero expresar mi agradecimiento especial a todos mis colegas periodistas que desde cualquier medio han expresado su apoyo y mostrado su rechazo ante este atropello, hoy en carne viva soy testigo y víctima de un Gobierno que arremete contra aquellos que buscan la verdad.

Espero más temprano que tarde la verdadera justicia llegue y poder regresar a la calle, cámara en mano a seguir trabajando y cumplir con la labor para la cual me formé. Espero también salir y conseguirme con una Venezuela donde informar y comunicar la verdad NO sea un delito”.

Alberto Cabrera.

Santa Ana, estado Táchira. (10/08/17)