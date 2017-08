Pelé le desea éxitos a Neymar en su nueva etapa con el PSG

Agosto 3, 2017 - 6:43 pm

El legendario Pelé felicitó a Neymar, su sucesor con el ’10’ de Brasil, por su fichaje por el Paris SG, deseándole “buena suerte en su nuevo reto”, este jueves en la red social Twitter.

“Felicidades Neymar y buena suerte por tu nuevo reto. París es una ciudad hermosa, ¡una de mis preferidas en el mundo!”, escribió el tres veces ganador de un Mundial, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia.

El exjugador acompaña el texto de una foto en blanco y negro en la que levanta el antiguo trofeo de la Copa del Mundo delante de la Torre Eiffel.

Neymar firmó este jueves por cinco años con el Paris SG, en el traspaso del siglo, después de pagar los 222 millones de la cláusula de rescisión con el FC Barcelona. Pelé y Neymar salieron de la cantera del Santos, donde deslumbraron su gran talento desde muy joven.

Congratulations @neymarjr, good luck in your new challenge. Paris is a beautiful city, one of my favorite in the world! ⚽️ pic.twitter.com/wENWRcLB9X

— Pelé (@Pele) 3 de agosto de 2017