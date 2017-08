Partidos opositores en Zulia sobre regionales: “No jugaremos posición adelantada, esperamos pronunciamientos de la MUD”

Agosto 4, 2017 - 4:10 pm

Los principales partidos opositores que hacen vida en Zulia, aseguran que no “jugarán posición adelantada”, ante la insistencia de revelar posibles candidatos a las elecciones regionales, a celebrarse el 10 de diciembre y cuyas inscripciones de candidatos son del 8 al 12 de agosto, en un escenario en el cual aún cada partido por individual discute en mesas de trabajo si deben o no estar a favor de dicho proceso.

“No podemos adelantarnos a los acontecimientos, nos vamos a acoger a lo que diga la MUD, que sabemos será una decisión que beneficiará a todos,”, afirmó una fuente ligada a la directiva nacional de la Unidad a NAD.

Dicha fuente, resaltó que entre el domingo y el lunes, se espera un pronunciamiento oficial de la MUD para ejercer su posición frente a las regionales. “Más tardar el lunes decidiremos en consenso si vamos o no a las elecciones”, explicó.

Debates internos

Cada partido de la coalición opositora desarrolla mesas de trabajo para escuchar las posiciones de cada uno de sis voceros sobre si deben o no participar en unas elecciones en las que consideran que el Poder Electoral es un “ente fraudulento”.

En el caso de Voluntad Popular, muchos de sus dirigentes mantienen la decisión de que la oposición no debe ir a un proceso electoral si antes no se renueva la directiva del CNE y se elimina de raíz la Asamblea Nacional Constituyente.

“Cada vocero tiene su posición y la hacemos saber en los debates federales para poder tener una decisión nacional en concreta y hacérselo saber a la MUD en las próximas horas… pero de por sí, muchos pensamos que por estar en dictadura no debemos participar”, afirmó una fuente del partido en la región.

Por su parte, Un Nuevo Tiempo (UNT), se encuentra en la misma discusión, sin embargo, se muestran más abiertos a medirse en las urnas.

“Por ahora hay mucha división entre si ir o no ir. En UNT pensamos que los espacios no se ceden, es preferible tener candidatos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos, como dice el refrán, pero no es una decisión que debe tomarse a la ligera, debemos escuchar al pueblo para saber qué quieren”, detalló un miembro de su directiva nacional.

“Hoy más del 90% de la población la tenemos ganada, pero dentro de esa población muchos dicen que no debemos inscribirnos en esas elecciones con un CNE que avaló el mayor fraude de la historia, eso es entendible, pero también debemos comprender a aquellos que nos dicen no debemos darles espacios a los corruptos”, acotó la misma fuente.

Desde el seno de este partido se espera un pronunciamiento oficial de la MUD en las próximas horas el cual resultará de lo que decidan los presidentes de cada partido que integra la Unidad en el país.

Con respecto a los pronunciamientos de Acción Democrática, cuyo presidente, Ramos Allup afirmó que sí participarán en las elecciones, ambas fuentes coincidieron en que la decisión de si ir o no al proceso es de cada partido, No obstante, consideran la decisión de AD como una postura adelantada ante la directiva de la MUD, y dicha posición será discutida junto a la de los que se niegan a participar como en el caso de VP.

Por su parte, Juan Pablo Guanipa, coordinador de Primero Justicia, salió al paso a la pregunta de si irán o no a las regionales afirmando que en PJ están discutiendo la convocatoria en coordinación con la MUD para luego dar un pronunciamiento oficial.

Manuel [email protected] _23g

Noticia al Día