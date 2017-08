Agosto 19, 2017 - 11:11 pm

Autoridades evacuaron este sábado el centro comercial Dolphin Mall, al oeste de Miami, luego de que se reportara un tiroteo en esas instalaciones.

Varias patrullas policiales y un helicóptero llegaron al área poco después de las 9:30 p.m.

Secciones del centro comercial, como el área de los cines, fueron evacuadas mientras algunas tiendas fueron cerradas (‘lockdown’) mientras las autoridades armadas recorrían los pasillos.

Varios usuarios han compartido en Twitter videos de lo ocurrido dentro del Dolphin Mall. Una mujer compartió un video en el que parece escucharse tiros y se ve cómo varias personas se alejan corriendo.

Otro video, grabado desde el interior de una tienda cuyo portón de metal había sido cerrado, muestra a un agente de seguridad con un arma larga recorriendo uno de los pasillos.

Tras un tiroteo en el centro comercial de Miami, decenas de personas salieron con las manos en alto para mostrar que no tenían ningún arma de fuego.

Las autoridades aún no han dado mayor información sobre lo sucedido en Dolphin Mall.No se han reportado heridos ni se conoce la causa del incidente.

Dolphin mall right now, possible shooting pic.twitter.com/Y8AqL33qn8

— (@damnsofiaaa) 20 de agosto de 2017