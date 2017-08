Pacto criminal entre dos imperios (Luis Semprún Jurado)

Agosto 18, 2017 - 10:52 am

“Los psicópatas integrados te culparán a ti de su mal comportamiento”

“¿Ustedes se han puesto a pensar sobre el fondo real, de alguna de las causas que originan y dinamizan la guerra económica, a las que nos tienen sometidos?”, decía el camarada Anacleto, en una parte de su intervención, ante el numeroso auditorio al que se dirigía esta vez. “Tenemos que estar claros que existe un ‘pacto criminal entre dos imperios’ que buscan el avance de su emporio económico a expensas de las miserias de los pueblos, en especial de los pueblos que trabajan en su desarrollo y liberación económica, pueblos soberanos que se oponen al chantaje y dominación, pueblos dignos que valoran su independencia y soberanía. ¿Cuáles son los países que mas se han acercado obedientemente a los designios del gobierno imperial? Tenemos a Colombia, en primer lugar, que a cedido parte de su soberanía para albergar siete bases militares norteamericanas en su suelo y que además han firmado un acuerdo de ‘inmunidad’ para sus empleados y soldados, que les permite hacer y deshacer lo que les venga en gana, sin poder ser juzgados por las autoridades colombianas. Luego se debe mencionar a Méjico, al que Trump amenazó con el oprobioso muro separatista, que además piensa hacérselo pagar a los mejicanos, seguido por Perú, gobernado por un hombre de doble nacionalidad: estadounidense y peruana, que habla de sumisión al amo al que hay que moverle la colita como ‘cachorritos en una alfombra’.” Hizo una pequeña pausa en su emotivo hablar, miró tranquilamente a su auditorio y continuó: “¿Tienen ustedes idea de que estoy hablando? ¿Saben a que imperios me refiero? ¿Conocen el pacto criminal entre esos imperios? Despierten, abran sus ojos, estudien a fondo la situación y se darán cuenta de que esos imperios son: 1. El imperio productor de drogas y 2. El imperio consumidor de drogas. ¡Dos gigantes en producir miseria y dólares!; dos imperios protegidos por quienes dicen combatirlos; dos imperios que lavan sus activos impunemente; dos imperios que mantienen a sus pueblos aletargados para que no reaccionen ante la opresión y el ‘infortunio’; imperios que han decidido no permitir que los pueblos soberanos levanten cabeza. ¡Y tienen la cachaza de señalarnos como narcoestado!”

Con la Asamblea Nacional Constituyente y los próximos comicios de gobernadores en octubre, ocupando los pensamientos del venezolano de a pié, es de buen entendedor el que sea poco común entrar en el tipo de análisis de mi amigo Anacleto y por lo tanto poder tener una visión más clara sobre la visita del vicepresidente de USA, Pence, a algunos países latinoamericanos. Entendemos que uno de sus objetivos es confirmar alianzas para seguir presionando al gobierno de Venezuela, con el fin se lograr sacar al huésped de Miraflores, cada día más incómodo, lo más rápido posible, cosa que la oposición venezolana ha prometido pero no ha logrado.

Siempre nos han vendido la idea de lo rápida y confiable que es la justicia yanqui, al mismo tiempo que se elogian sus facultades investigativas y procedimentales. Pero… ¿está la justicia norteña a la orden del ciudadano común para proteger su vida, bienes y servicios, como nos quieren hacer creer? O ¿se han creado fuerzas élites especiales para proteger los intereses de los amos del mundo? ¿Y cual es su mayor interés? Los reales y más nada, porque el gobierno norteamericano no tiene reservas de oro como para responder por la gran cantidad de papel moneda circulante y por la gran deuda externa que tienen. Por ello no pueden repatriar las grandes cantidades de oro que la República Federal de Alemania le está exigiendo.

Su poder se basa en la protección a los países productores y exportadores de droga con el pretexto de estar combatiendo su producción, cuando en realidad son sus bancos los que impunemente lavan el dinero obtenido con esa miserable actividad y sus arcas están repletas de los dividendos que logran. Y es que en EEUU gobierna el “imperio consumidor de drogas”, como manera de mantener a un pueblo alienado para que no tenga la fuerza necesaria para pelear por sus derechos básicos y fundamentales, existentes en su vieja constitución. De ahí que sea la nación con mayor índice de consumo de estupefacientes. ¿Si sus autoridades son tan eficientes, por qué no han acabado con esa degradante práctica? ¡O sea!

Por otro lado está el “imperio productor”, protegido y financiado por la más rancia y sucia oligarquía de las “colonias” gringas, que allí tienen la raíz de la mayoría de sus fortunas. Por ejemplo: La producción de cocaína en Colombia aumento en un 200%, sólo entre el 2013 y el 2016, lo que la colocó en el primer lugar como productor, de esa droga, en el mundo, como lo indica el informe antidrogas del Departamento de Estado de Estados Unidos: se dio “el incremento más grande jamás registrado”. Pero… ¿una de las razones para el convenio de instalación de las siete bases militares norteamericanas en Colombia, no era la lucha contra la producción y tráfico de drogas? ¿O sería para garantizar y proteger el suministro expedito hacia el norte?

¿Cuál fueron las verdaderas causas de la visita de Pence a Colombia y Perú? Sin descartar la continuidad del plan de preparar el terreno para una invasión a Venezuela debemos decir: garantizar la seguridad de los envíos de coca. Cada vez que nuestro país realiza una operación antidroga y logra la incautación de toneladas de ésta, está afectando la economía de ambos “imperios”. No es por “la falta de democracia” en el país, sino además la gran cantidad de recursos naturales que poseemos. Desde que la DEA fue sacada de Venezuela, las incautaciones han ido creciendo y esto si que es un problema para ellos. La expresión del Presidente colombiano Juan Santos, “Lloramos por ti, Venezuela” no se refiere a democracia ni derechos humanos, porque bastantes pruebas hay de que aquí están garantizados; es por las incautaciones.

Para qué hablar de Méjico, un estado gobernado por ambos imperios, un narcoestado, un estado que se deja humillar por un país ladrón que además le robó gran parte de su territorio, que llama a sus emigrantes “mojados” y que se da el tupé de amenazarlos con construir un muro que impida su paso hacia el norte. La suerte de ciudadanos y periodistas que osan acercarse a ese mundo está signada con la muerte, sólo tiene que ojear las estadísticas. ¡Y tienen la sirvergüenzura de criticarnos! Y ni hablar de Perú, que hasta el 2016, tenía 29mil hectáreas para la siembra, producción y tráfico de coca. Bueno, allá tienen al cachorro domesticado mayor.

Como vemos, quizá sea la mayor causa de los ataques combinados a nuestra patria y sus iniciativas revolucionarias, que han esparcido la “droga” de una constituyente para darle el poder al soberano. Un pueblo con poder es temible y eso es lo que combaten. No tratamos de ocultar los graves problemas por los que atravesamos y a los que sin descanso se le buscan soluciones, pero son innegables las facilidades que, “imperios” como estos, han dado a los apátridas por acabar con nuestro país. ¿De qué viven Maicao y Cúcuta si no es de lo que se llevan de Venezuela y que pendejos criollos van a comprar y que para “poder comer”? Aquí cabe decir: “Por ustedes lloramos, Méjico, Colombia y Perú”.

