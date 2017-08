Agosto 9, 2017 - 2:05 pm

En medio de reuniones internas, los partidos de oposición en el Zulia acordaron inscribir “comodines” para asegurar un puesto en el tarjetón electoral de los comicios regionales pautados para el 10 de diciembre.

El coordinador de la Unidad en el estado explicó ayer que, tras la suspensión electoral de la MUD, los partidos deberán inscribir sus candidatos para que después, según la normativa vigente, puedan ser sustituidos hasta 10 días antes del proceso electoral. “Esto quiere decir que el abanderado que acuerde la oposición como bloque podrá tener el respaldo de todos los partidos y su nombre aparecería en las tarjetas de las toldas que integran la Unidad”, dijo.

En este sentido, las organizaciones políticas que conforman la coalición opositora en la región han optado por inscribir “nombres” con el propósito de guardar cupo en la contienda para luego pactar un candidato único de oposición.

El partido Acción Democrática (AD), que hace unas semanas informó que participaría en dicha contienda sin importar la posición de la Mesa de la Unidad (MUD), postuló ya al diputado Hernán Alemán como su abanderado a la gobernación del Zulia.

Sin embargo, otras toldas representativas como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular muestran recelo al momento de ofrecer información.

En el caso de Primero Justicia, aunque la figura más fuerte para la candidatura es su coordinador regional, Juan Pablo Guanipa, transcendió que no habrá una postulación formal del líder de la tolda hasta tanto no haya un consenso o primarias que determinen una candidatura única de oposición.

Entre tanto, una fuente cercana de Un Nuevo Tiempo (UNT) reveló que esta tarde se definirá la representación del partido de la casita, donde muchos especulan que el exgobernador Manuel Rosales sería la opción más viable para la tolda azul.

No obstante, en Voluntad Popular (VP) el camino se torna menos claro. La tolda naranja mantenía una posición más radical sobre la no participación en elecciones regionales; aun así, la directiva nacional del partido decidió ayer acudir como “un movimiento táctico” sin abandonar la lucha de calle. En este sentido, VP Zulia aún no maneja nombres para postular a la gobernación de la entidad.

En el caso de los partidos más pequeños ya fueron postulados Cléxida Pérez por Avanzada Progresista (AP); Orlando Medina por Copei; Joel Salas por Puente; y Carlos Alaimo por el Partido Independiente del Zulia (PIZ).

Noticia al Día