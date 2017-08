Nueva temporda de The Crown ya tiene fecha de estreno

Agosto 10, 2017 - 8:52 pm

Netfilix anunció la nueva fecha de lanzamiento para la segunda temporada de The Crown, que será estrenada el viernes 8 de diciembre.

La cadena de televisión por internet reveló las primeras imágenes del drama dirigido por Peter Morgan.

The Crown, la serie original de Netflix, cuenta la historia al interior del reinado de la reina Isabel II, cuando el frágil orden social establecido después de la Segunda Guerra Mundial se deshace. Basada en la premiada obra de teatro The Audience, reúne al creador y director Peter Morgan (The Queen, Frost / Nixon) al director Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) y al productor Andy Harries (The Queen).

Agencias