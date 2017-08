Noche de ruidos tenebrosos (Relatos de muerte 1, Alberto Morán)

Agosto 18, 2017 - 5:04 am

Rubén llegó a su apartamento con unas cuantas copas encima, vicio en el cual cayó desde que perdió a la familia en un accidente de tránsito; se despojó de la camisa, se deshizo de los pantalones, apagó la luz y se echó a la cama de medias e interiores.

Apenas su espalda curvada de atleta en forma percibió el frió de la sábana, se durmió en el sueño profundo de la borrachera; sin saber el tiempo transcurrido sintió que le rayaron un fósforo en el rostro, despabiló, vio la luz de una cerilla encendida que casi le rosaba la cara, la llama en aumento se desvaneció en el acto mientras la oscuridad le volvió a cubrir sus ojos somnolientos.

Rubén inmóvil parpadeaba con insistencia, aguzaba la vista, sin embargo, no vio a nadie, ni siquiera pudo ver las manos que le prendieron el fosforo en su cara. Escuchó ruidos. Se levantó sin miedo. Rubén se levantaba sin miedo, estaba acostumbrado a los ruidos y eventos extraños en su cuarto desde que quedó solo en el apartamento. Prendió la lámpara. Revisó cada rincón, la vivienda se encontraba en orden salvo el dormitorio de su abuela muerta; el cubrecama y la sábana de arroparse estaban amontonados en el centro del colchón, no le dio importancia. Supuso que él mismo borracho fue el responsable de tal desorden. Regresó a su habitación, inspeccionó la caja fuerte, vio que el dinero heredado de sus padres estaba intacto. Se acostó de nuevo y logró dormir de un solo tirón hasta bien tarde en la mañana.

En la noche, otra faena más de tragos, penas, dolor, allí lo esperaba como todos los días, su amigo Miguel, quien desde su tragedia era el único que lo consolaba y le ayudaba a sobrellevar la amargura de su intempestiva soledad. Enseguida poblaron la mesa etílica. Rubén se levantó para ir al baño, trastrabilló, cayó en cuenta de que había llegado la hora de dormir. Al regreso, pagó la cuenta, se despidió de Miguel y se marchó a su apartamento. Se despojó de sus ropas, apagó la luz y se lanzó a la cama; cayó y tan pronto como cayó saltó como un resorte, quedó sentado en la orilla del colchón pensando en los ruidos. Sintió miedo, ni el mismo podía creer que estuviese sintiendo miedo. Nunca lo había sentido.

Se volvió a echar en la cama, cerró los ojos como queriendo hacerle trucos al sueño para poder dormir, y curiosamente lo estaba logrando, solo que escuchó los ruidos, los mismos ruidos de siempre, pero ¿para qué abrir los ojos?, es nadie, nadie me despierta, lo busco y nunca lo encuentro. Rubén se quedó acostado reacio a no levantar los párpados, empeñado en entregarse al sueño imperturbable, con ganas de no despertar jamás y en eso escuchó que le pasaron por un lado de la cama, a pesar del sigilo, advirtió la presencia de alguien caminando en puntillas muy cerca de él, “¡la caja fuerte!”, pensó… Abrió los ojos.

-¡Miguel! –exclamó.

-¿Por qué despertaste? No hubieses despertado–se lamentó Miguel-. Ahora tengo que matarte. Y sin más palabras, Miguel se le fue encima a Rubén con una daga doble filo, Rubén brincó, evitó el lanzazo y quedó atrapado, indefenso en un rincón. No tenía escapatoria. Era hombre muerto.

¡No me mates! –imploró.

-Tengo que matarte, me descubriste –vociferaba Miguel.

Víctima y victimario se abrocharon en un cerrado forcejeo, parecían bailar un lento bolero hasta que Rubén abrió la boca y explayó los ojos con la cara salpicada de sangre. No lo podía creer… la señora Cristina, su abuela muerta, ahora estaba plantada frente a él con el cuchillo carnicero de la familia en las manos goteando sangre.

Rubén dejó caer el cuerpo de Miguel presentando un profundo agujero en la espalda. La abuela despareció. Rubén corrió a buscarla en el dormitorio de ella en vida y no la encontró, pero el cubrecama estaba impecablemente tendido y la sábana de arroparse perfectamente doblada y acomodada con las almohadas en el colchón. Rubén regresó a su cuarto y volvió a escuchar ruidos, los últimos ruidos que escuchó en su solitaria habitación de hombre huérfano y solitario.

