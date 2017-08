¡No era contrabando! En Lossada el Psuv y Bases de Misiones desmienten procedimiento de incautación de alimentos

Agosto 11, 2017 - 2:56 pm

En una Asamblea directivos del psuv de ese municipio asi como comuneros , líderes de las bases de misiones sociales , rechazan la brutal acción y calumnia por autoridades actuantes competentes con relación a este caso .!

” NO es mas que un Show , Hacemos del conocimiento público, así como desmentir y negar los hechos que se les están imputando a los ciudadanos RENE HERRERA, BRAYAN URDANETA, NICK URDANETA, WUADY URDANETA, quienes se encuentran detenidos por el supuesto delito de contrabando de extracción, delito que negamos rotundamente, ya que los mencionados ciudadanos estaban prestando su colaboración como siempre lo han venido realizando de manera gratuita con el transporte para poder trasladar los alimentos que fueron incautados por la Guardia Nacional Bolivariana, estos alimentos el único destino que tenía era ser trasladados a la Base de Misión “Tras Los Sueños del Comandante”, ubicado en el sector Jardines del Lago, parroquia José Ramón Yépez de este Municipio. Queremos dejar claro ante la opinión pública que estos alimentos se encontraban no en una “caleta” como ha salido en los medios de comunicación, eso es totalmente falso, estos alimentos se encontraban en el lugar que reiteradamente se ha venido utilizando como centro de ACOPIO y desde ese lugar , se iba a distribuir a la Base de Misión Tras” Los Sueños del Comandante”, asi como también se distribuye a las diferentes bases de misiones, consejos comunales y comunidades organizadas establecidas en el municipio Jesús Enrique Lossada, para luego ser empacadas o embolsadas y posteriormente distribuidas a cada una de las familias correspondientes.

Este procedimiento siempre se ha venido realizando a la vista de todos y todos sabemos porque ha sido público y notorio que ese lugar sirve de centro de acopio.

Queremos dejar bien claro que el día martes al momento de llegar la Guardia Nacional Bolivariana del comando de los Dulses , en el lugar estaban presentes además de los ciudadanos que se encuentran detenidos, también se encontraban la Responsable de la Base de Misión Tras Los Sueños del Comandante, la bodeguera quien tenía la factura para su respectivo despacho, ” acá no hay nada que esconder y las personas que hoy estamos presentes podemos dar fe de eso y que siempre ha sido así el procedimiento para la distribución de los alimentos, podemos demostrar que la distribución se ha realizado dentro de lo establecido en los cronogramas de distribución” manifestó una de las Boseras de la base de misión social Luz María Carrullo.

Por otra parte el Organizador del PSUV winder salasar Manifesto “Es importante aclarar que cuando los alimentos llegan, llegan a un centro de acopio los cuales están autorizados por el Estado Mayor de Alimentación en el Municipio, en este caso, es o era el lugar donde se encontraban los alimentos y donde fueron incautados, aprehendiendo de forma arbitraria a todos los que se encontraban en el lugar, ya que nunca mediaron con los presentes, no se les permitió que suministraran toda esta información, violando asi el derecho a la defensa que tenían todos estos ciudadanos, “Nos Recibieron con bombas lagrimojenas en el comando de los dilces ” esas peesona lo que estaban era trabajando para poder distribuir los alimentos que fueron incautados, los cuales se iban a distribuir a los diferentes comunidades organizadas para ser empacadas y posteriormente distribuidas a cada una de las familias.

Dicho todo el procedimiento que siempre se ha cumplido. Motivos por el cual, desmentimos los hechos imputados a los ciudadanos RENE HERRERA, BRAYAN URDANETA, NICK URDANETA, WUADY URDANETA y le brindamos todo nuestra solidaridad y apoyo incondicional e irrestricto a la CONCEJALA CRISTAL HERRERA y a su familia, por la situación tan penosa u oprobioso en la que se les han querido involucrar sometiéndolos al esacanio púbico.

El constituyentista Júnior Mujica comento Via Telefónica … ” conocemos del esfuerzo, responsabilidad y el trabajo e incansable que ha venido realizando la Concejala Cristal Herrera con su equipo de trabajo hacia las comunidades, las cuales puedo dar fe, certificar o demostrar que han recibido en su oportunidad el beneficio de los alimentos.

Eligio Rubio concejal del municipio Exclamó

“RECHAZAMOS Y NEGAMOS TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS QUE SE LES ESTAN IMPUTANDO a los ciudadanos RENE HERRERA, BRAYAN URDANETA, NICK URDANETA y WUADY URDANETA por el presunto delito DE CONTRABANDO DE EXTRACCION.

Por otra parte el concejal Rider Rivero (psuv) comento “Hacemos del conocimiento a las autoridades competentes, a los órganos jurisdiccionales y a la opinión publica en general que estos ciudadanos no son ningunos delincuentes y contrabandistas como han querido señalarlos, estos ciudadanos son personas honestas y trabajadoras y que su único delito ha sido colaborar para que este beneficio llegue a las diferentes comunidades.

Se le hace un llamado a nuestro líder del Zulia Gobernador Bolivariano y Candidato a la Reelección que Nos ayude a aclarar estos hechos .

En la Asamblea asistió el Intendente Municipal Richard Fernández, Sammy Salas secretario de Enlace, Humberto Briseño de la Jpsuv , alejandro Navarro sevretario del psuv entre otros.

Prensa-BdeM.