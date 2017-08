Agosto 30, 2017 - 9:07 am

Tras anunciarse la salida de Nestor “Che” García como técnico de la selección nacional de Venezuela, el técnico argentino aclaró que no se trató de una renuncia. “Nunca hice esa declaración”, dijo en comunicado.

A través de su cuenta en Twitter @NestorCheGarcia, el estratega expresó: “Quiero comunicar, debido a algunos comentarios que vi en internet, que NO RENUNCIÉ, nunca hice esa declaración. No podré seguir al frente de este equipo por cuestiones reglamentarias de la Liga Endesa (Cap 3 Art 42 inc. B), al ser entrenador del Montakit Fuenlabrada, no puedo dirigir ninguna selección nacional”.

“Fue un orgullo y un placer inmenso dirigir a la selección y representar al pueblo venezolano. Quiero agradecer a Carmelo Cortez, Álvaro González, Oswaldo Narváez y Paco Diez y toda la gente de la Federación por todo el apoyo recibido este tiempo. A todo mi cuerpo técnico de primerísimo nivel, humano y profesional. Y a todos los jugadores que me dieron la vida y me hicieron vivir los mejores momentos de mi carrera como entrenador y como persona. A VENEZUELA ENTERA, siempre los voy a llevar en mi corazón. Ojalá el tiempo nos vuelva a juntar”.

El técnico de Bahía Blanca tomó la decisión fue tomada luego de que Venezuela cayera eliminada en la AmeriCup, tras perder 66-75 ante Canadá.

Con la Vinotinto de las alturas, Nestor “Che” García firmó una época brillante. Obtuvo un bicampeonato en el Suramericano de Baloncesto (2014 y 2016) y ganó en el campeonato FIBA Américas 2015. También se impuso en la Liga de las Américas en 2016 con el equipo Guaros de Lara. También participó en los Juegos Olímpicos de Río.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día