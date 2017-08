Nairo Quintana confirma su participación en el Tour 2018 con Movistar

Agosto 16, 2017 - 8:23 pm

El colombiano Nairo Quintana salió hoy al paso de las conjeturas sobre su inminente paso a otro equipo en la próxima temporada al anunciar que correrá el Tour de Francia de 2018 con el equipo Movistar.

“En 2018 iré junto al Movistar Team por el Tour de Francia”, escribió Quintana en su cuenta de Twitter. Agregó que su próximo compromiso es representar a Colombia en los Mundiales de ciclismo, que se disputará entre el 16 y 24 de septiembre en la ciudad noruega de Bergen.

La manifestación del colombiano se produce un día después del anuncio de su equipo del fichaje del español Mikel Landa, quien firmó por dos temporadas a partir de enero próximo. “Nairo tiene contrato y seguirá con nosotros hasta 2019”, afirmó el martes el mánager del Movistar, Eusebio Unzue, en la presentación de Landa.

Nairo Quintana afirmó que se mantendrá para la próxima temporada en Movistar Team y que su objetivo para el 2018 será el Tour de Francia. El corredor cafetero manifestó que “cuando se cansan las piernas, se pedalea con el corazón. y esta vez me tocó sufrir pero también aprendí mucho” y añadió que alguna vez alguien le dijo “retírate y si te retiras nadie te ganó”, sobre su actuación en el Tour 2017. “Si me retiro me voy yo como un perdedor”, concluyó.

Agencias