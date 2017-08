Nacieron un 24 de agosto: Benny Moré, El sonero mayor, Paulo Coelho y Rodrigo García Barcha, cineasta hijo del nobel Gabriel García Márquez

Agosto 24, 2017 - 6:10 am

Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez (Santa Isabel de las Lajas, 24 de agosto de 1919-La Habana,19 de febrero de 1963), conocido como Benny Moré, apodado El Bárbaro del Ritmo y El Sonero Mayor de Cuba, fue un cantante y compositor cubano.

Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseabacon gran expresividad. Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo, y elbolero.

Paulo Coelho de Souza /kuˈeʎu/ (24 de agosto de1947, Río de Janeiro) es un novelista, dramaturgo yletrista brasileño.

Es uno de los escritores y novelistas más leídos del mundo con más de 140 millones2 de libros vendidos en más de 150 países (224 territorios), traducidos a 80 lenguas. Desde octubre de 2002 es miembro de la Academia Brasileña de las Letras. Ha recibido destacados premios y reconocimientos internacionales, como la prestigiosa distinciónChevalier de L’Ordre National de La Legion d’Honneur del gobierno francés, la Medalla de Oro deGalicia y el premio Crystal Award que concede el Foro Económico Mundial, entre muchos otros premios que ha obtenido gracias a su gran éxito. Además de recibir destacados premios y menciones internacionales, en la actualidad es consejero especial de la Unesco para el programa de convergencia espiritual y diálogos interculturales así como Mensajero de la Paz deNaciones Unidas.

Escribe columnas periodísticas semanales que se publican en medios de todo el mundo. Alcanzó el éxito con su mayor obra El alquimista. Paulo está casado con la pintora brasileña Christina Oiticica.

Rodrigo García Barcha (Bogotá, 24 de agosto de1959) es un director de televisión y cine colombiano. Entre sus películas se encuentran Things You Can Tell Just by Looking at Her y Mother and Child. Ha dirigido capítulos de series como Los Soprano, Six Feet Under y Carnivàle. Es hijo del difunto escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Wikipedia