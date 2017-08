Mujer desaparece en un submarino y encuentran su cuerpo sin extremidades

Agosto 23, 2017 - 12:05 am

La Policía de Dinamarca lleva una semana y media investigando la desaparición de la periodista sueca Kim Wall, quien desapareció el pasado 10 de agosto tras dar un paseo marítimo con el inventor danés Peter Madsen en el submarino privado más grande del mundo, construido por este último. ¿Qué se sabe de esta historia que tiene en vilo a Escandinavia?.

¿Qué pasó?

El conocido inventor y empresario de 46 años invitó a Kim Wall, de 30 años, a bordo de su submarino Nautilus la noche del jueves para dar un breve paseo marítimo. La mujer trabajaba en un libro sobre Peter Madsen y escribía para medios como ‘The New York Times’ y ‘The Guardian’, entre otros.

De acuerdo con el plan, el submarino debía volver la misma noche al lugar de donde partió. Sin embargo, el sumergible desapareció. La mañana del día siguiente, el 11 de agosto, el buque fue hallado en la bahía de Koge, a 50 kilómetros de la capital danesa. No obstante, nadie ha vuelto a ver a la joven sueca desde entonces.

¿Qué afirmó Madsen sobre la desaparición de la periodista?

El inventor, que supuestamente se encontraba solo en el lugar del hundimiento, declaró en un primer momento que Kim Wall se había bajado de su navío tras un breve paseo.

Según Madsen, tras el descenso de la joven, decidió salir al mar otra vez, cuando el sumergible se hundió debido a fallas técnicas. El hombre fue rescatado por un barco privado. No obstante, la Policía danesa sospecha que el inventor podría haber hundido el buque a propósito para ocultar las pruebas de la muerte de la periodista.

La búsqueda de la mujer

Como Kim Wall no regresó a casa, su novio dio la voz de alarma y se inició una búsqueda a gran escala para localizar el sumergible. Lo acontecido suscitó las sospechas de las autoridades policiales y Madsen fue arrestado por el posible asesinato de la periodista.

El 13 de agosto, oficiales revisaron el submarino recuperado, pero no encontraron el cuerpo de la mujer. De todos modos, los detalles del registro del sumergible se mantienen en secreto. Se sabe que el buque fue inundado deliberadamente, probablemente para ocultar las huellas del crimen. Durante más de una semana de búsqueda, buceadores y buques examinaron la ruta del submarino y no encontraron nada en el mar.

Los detalles de la investigación y las versiones del inventor

El 21 de agosto, es decir, 10 días después de la desaparición de Kim Wall, Peter Madsen confesó que él se había desecho del cuerpo de la periodista. Según el empresario, la joven murió como resultado de un accidente a bordo del submarino, por lo que él decidió arrojar su cadáver al mar en un lugar no especificado. El inventor insistió en que no tenía nada que ver con su muerte, sin embargo, todavía se desconoce qué tipo de accidente habría tenido lugar en el Nautilus.

Se desconoce también la razón por la que el empresario mintió sobre lo sucedido. Además, nada asegura que Madsen pueda estar diciendo la verdad incluso ahora, por lo que aún no se le han presentado cargos por asesinato involuntario.

El hallazgo de un cadáver sin extremidades ni cabeza

En la mañana del 22 de agosto se supo que la Policía danesa halló un torso femenino sin brazos, piernas ni cabeza en el mar Báltico, cerca del supuesto lugar de la desaparición de la periodista. Por el momento, destacó el jefe de la investigación Jens Moller Jensen, es “demasiado temprano” para determinar si el cuerpo pertenece a la periodista desaparecida.

Según indicó la cadena danesa DR, no será fácil identificar el cuerpo encontrado, porque una larga exposición al agua del mar dificulta hacer el análisis del ADN. Asimismo, no es posible establecer la identidad con el análisis de los dientes, ya que la Policía aún no ha encontrado la cabeza.

El misterio en torno al destino de Kim Wall, sigue abierto.

RT