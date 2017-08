Agosto 23, 2017 - 2:09 pm

El Abierto de los Estados Unidos (US Open) tiene dos objetivos para la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza. El primero de ellos es conquistar el torneo, para cerrar un brillante 2017 en cuanto a torneos Grand Slam, y su segunda meta es alcanzar el primer lugar del ranking mundial femenino.

Para lograrlo, la nacida en Guatire, estado Miranda, prefiere “no tener muchas expectativas”, ya que cuando las tiene sus resultados no terminan siendo los deseados.

“Siento que voy a tratar de no tener muchas expectativas con Nueva York. Cada vez que tengo un poco, me lleva un poco atrás. Solo voy a salir de cero. Me dije olvídate de lo que pasó años anteriores. Es un nuevo torneo. Solo voy a ver qué va a pasar este año y eso es todo”, expresó la tenista de 23 años.

Sin embargo, afirmó sentirse feliz en tierra norteamericana, especialmente en Nueva York. “Es un lugar muy especial. Se necesita mucha energía, solo voy a salir y estar tranquila para jugar lo más libremente que pueda. Olvídate de que en los últimos años no fue a mi manera. Quizás este año es mi año. ¿Quién sabe?”, contó Mugurza que son las palabras que se repite a si misma.

El US Open no ha sido fácil de recordar para la venezolana con pasaporte español. En 2015 perdió en primera ronda

ante Mirjana Lucic-Baroni, y en 2016 no pasó de segunda ronda tras caer frente a Anastasija Sevastova.

Garbiñe Muguruza se ubica actualmente en el tercer puesto de ranking WTA y sus posibilidades de alcanzar la cima están disponibles. Para lograrlo deberá mejorar las actuaciones de sus rivales directos: Karolina Pliskova (N°1), Simona Halep (N°2) y Elina Svitolina (N°4).

Noticia al Día