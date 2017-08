MUD considera nulo proceso legal contra diputado Germán Ferrer

Agosto 16, 2017 - 8:04 pm

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera nulo el procedimiento legal contra el diputado oficialista a la Asamblea Nacional (AN), Germán Ferrer, esposo de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

El presidente del Parlamento, Julio Borges, declaró en rueda de prensa: “La Asamblea Nacional deja claro que todos estos pasos son nulos, son contrarios a la Constitución porque no pueden someter o condicionar al diputado Germán Ferrer, porque todo parlamentario posee inmunidad que solo puede ser levantada por la AN”.

Aclararon que sólo reconocen la Constitución de 1999 y que todas las decisiones de la asamblea constituyente fraudulenta son nulas.

“Todo lo que ha sucedido hoy es contradictorio, la ANC no tiene capacidad de crear un procedimiento de este tipo. La única Constitución vigente es la del 99, no hay otra regla, por más que les dé la gana no pueden crear una regla distinta”, añadió.