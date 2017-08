MUD preinscribirá candidatos para las elecciones regionales

Agosto 9, 2017 - 4:00 pm

La Mesa de la Unidad Democrática acordó la tarde de este miércoles inscribir a sus candidatos para participar en la elecciones regionales del próximo 10 de diciembre.

Andrés Velázquez, dirigente del partido La Causa R, como vocero de la Unidad afirmó que van a preinscribir a los candidatos, hasta las 12 de la noche del día de hoy”.

Señaló que esta no será una elección normal, pues cree que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente “derrumbó la economía”.

Por lo que considera que estas elecciones “no puede ser convertido en un carnaval de candidatos y de tarjetas, por eso vamos unificados”. Asegura que la campaña como será “una especie de torbellino social, de pueblo reclamando comida”, y además una lucha para cambiar al régimen.

Velázquez anunció que terminada la fase de inscripción, la MUD ofrecerá un balance de todos los candidatos inscritos.

Por otro lado, reiteró que la participación en las regionales no se traduce en abandono de la lucha, consideró que “este esfuerzo que hacen las organizaciones políticas no cesará hasta derrotar al régimen tirano”, al tiempo que envió un mensaje a los familiares de los caídos en las protestas “la sangre de estos jóvenes derramada, no será en vano”, enfatizó.

Noticia al Día