Agosto 7, 2017 - 1:15 pm

Es la historia de maltrato animal. Una tipa (La cerda) lleva una perrita (El ángel) atado a su cuerda. Van en el metro. La tipa o sea, La cerda maltrata al pobre animalito. La golpea, la tira de la cuerda sin piedad. Al final un caballero le reclama y queda evidenciado que La cerda no está bien de la cabeza o, definitivamente es mas animal que su inocente mascotica.

El video lo postea Teezily T-shirts con el siguiente título en inglés: Woman Escorted Off Train after She Hits Her Dog On Toronto Subway.

Según el portal blog.pacma.es estos son algunos de los hechos que pueden ser denunciados como maltrato animal:

El maltrato de un animal es un concepto mucho más amplio que lo que se refiere sólo a al abandono o a la violencia física (golpes, vejaciones, peleas organizadas, etc). Los malos tratos incluyen también llevar a los animales en transportes inapropiados (Foto 9) mantener animales en estado de malnutrición (Fotos 10 y 11), en condiciones higiénico-sanitarias deficientes, sin cobijo, en instalaciones inadecuadas, con dificultades para su movilidad (maneados, atados, encadenados…) o sin brindarles atención veterinaria cuando presentan signos de enfermedad (Foto 12).

Un animal también es maltratado cuando no son cubiertas las necesidades etológicas que su especie precisa para desarrollarse y tener una vida plena. El perro, por ejemplo, como animal social que es, necesita compañía, sentirse integrado en su familia humana, tener contacto con ella, pasear, jugar… Si se le niega el cariño o se le mantiene aislado o en soledad, el animal no está siendo bien tratado y tiene carencias que le provocan sufrimiento y merman su calidad de vida.