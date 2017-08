Agosto 25, 2017 - 9:26 pm

Miguel Cabrera conoció este viernes la sanción que le colocó MLB por haber sido el jugador que inicio la pelea del jueves entre Tigres de Detroit y Yanquis de Nueva York. El venezolano, máximo afectado después de la reyerta, recibió siete juegos de suspensión, más que ningún otro.

El venezolano, quien discutió –hasta llegar a las manos- con el receptor de Yanquis de Nueva York, Austine Romine, no se mostró muy complacido con la fuerte sanción que le cayó, y mucho menos al compararse con los partidos recibidos por otros peloteros.

“Es la MLB, ellos pueden hacer lo que quieran porque tienen el control”, aseguró el de Maracay. “Seamos justos, vean el video, miren a la gente lanzando golpes, miren los que me golpean estando yo en el piso. Yo no pido que me reduzcan el castigo, no me importa, yo asumo mi responsabilidad”, aseguró el slugger criollo.

Cabrera, más temprano, había tenido fuertes palabras para Gary Sánchez, quien se encargó de golpear fuertemente a Cabrera, estando este caído. “Si quieres pelear, que lo haga de frente como un hombre”, aseguró.

Meridiano