Michael Phelps desafía a Conor McGregor para una competencia de natación

Luego de que Conor McGregor dejara las artes marciales mixtas para disputar una pelea de boxeo contra Floyd Mayweather, el multimedallista olímpico, Michael Phelps, aprovechó la oportunidad para retar a “The Notorius” en una competencia de natación.

Mediante su perfil oficial de Twitter, el nadador más rápido de la historia publicó una curiosa imagen que causó sensación entre sus más de dos millones de seguidores, quienes pudieron contemplar al peleador irlandés con gorra y googles sobre la frente.

“Después de toda esta plática… ¿Deberíamos competir también?”, publicó con ironía el 28 veces ganador de medallas olímpicas entre los años 2000 y 2016, quien además ya espera a su segundo hijo junto a su esposa Nicole.

El pasado 26 de agosto, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, McGregor perdió por nocaut técnico en el décimo round de su combate frente al ‘Money’ Mayweather, que a su vez alcanzó la foja de 50 victorias y 0 derrotas en su carrera boxística.

El último desafío de Michael Phelps en el agua fue cuando se enfrentó en una carrera contra un tiburón blanco para comparar sus tiempos, la cual, perdió por un segundo frente al escualo.

All of this talk… Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT

— Michael Phelps (@MichaelPhelps) 29 de agosto de 2017