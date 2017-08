Agosto 8, 2017 - 7:55 pm

El canciller de México, Luis Videgaray, aseguró que su país no reconocerá endeudamientos, contratos de obra pública o cualquier acto que se firme con el gobierno de Nicolás Maduro sin la aprobación de la Asamblea Nacional.

El diplomático señaló que reconoceran aquellos acuerdos que requiera y tengan la aturización del Poder Judicial democráticamente electo.

“Endeudamientos, contratos de obra pública cualquier acto que se firme con la dictadura venezolana no será reconocido (…) Esto significa que nuestros gobiernos sólo reconocerán empréstitos y contratos cuando sean aprobados por la AN (…) actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran aprobación de AN, sólo serán reconocidos cuando sean aprobados (…) esta es una declaración con consecuencias”, manifestó.

17 países de América y el Caribe reunidos hoy en Lima para tratar la situación de Venezuela reafirmaron que en Venezuela ya no hay una democracia y desconocen todos los actos jurídicos que realice la asamblea nacional constituyente.

Los cancilleres acordaron reconocer únicamente los acuerdos jurídicos que según la Constitución de Venezuela, deban ser aprobados por la Asamblea Nacional.

El canciller de Chile,Heraldo Muñoz, aseguró que su país rechaza y desconoce cualquier alzamiento militar, golpe o autogolpe de Estado. Coinciden en que la salida a la crisis en Venezuela debe ser “negociada, pacífica y democrática”.

Puntualizaron que ningún país debe realizar acciones injerencistas sobre los asuntos internos de otros países; sin embargo, aclararon que existen mecanismos diplomáticos para exigir la restitución del hilo constitucional.