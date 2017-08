¡Metieron freno de mano! Comerciantes se niegan a realizar “avances de efectivo” ante posibles sanciones

Agosto 16, 2017 - 9:27 pm

El temor reina entre los comerciantes marabinos, quienes han decidido frenar, o por lo menos reducir, uno de los negocios más lucrativos de las últimas semanas: avances de efectivo o la compra del mismo, por temor a ser sancionados con pena de cárcel.

A diario se veían colas en charcuterías, panaderías, supermercados, farmacias, entre otros comercios, porque las personas acudían con dos intenciones, realizar una pequeña comprar y solicitar “avances de efectivo”, con un porcentaje de entre 8 y 10 por ciento por cada 100 bolívares.

Sin embargo existe un temor latente de sanciones para aquellos comercios que realicen este tipo de operaciones, luego que el Ejecutivo Nacional ordenara investigar la venta de billetes de alta denominación a comerciantes en la región zuliana, que se lucraban con el cobro excesivo, de hasta un 30 por ciento por cada avance que realizara.

El secretario de Gobierno del Zulia, Giovanny Villalobos, informó que fue designada una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) con la colaboración de los cuerpos de seguridad del estado para desplegar dicha investigación.

La medida se debe a la falta de dinero efectivo en las entidades bancarias, ya que los usuarios que a diario acuden a realizar retiro, les niegan el dinero.

Mano dura

Roberto Borgosano, dueño del establecimiento Compuborca (Computación y Suministros Borgusano C.A), ubicada en la urbanización lago Azul, resalta la medida designada por el gobierno, destacando que las investigaciones deben comenzarse de arriba hacia abajo.

“A los primeros que deberían investigar son a los gerentes de los bancos. Es difícil creer que una entidad bancaria no tenga liquidez para pagarle una pensión a un abuelo o para entregarle el dinero a cualquier usuario. No se entiende. Y si entregan dinero es de baja denominación, de billetes de 5 o 10 mil bolívares para no recibirlos nuevamente. Juegan con las personas”, comentó.

Borgosano aceptó ante NAD que realizaba avances de efectivo a algunas personas, sobre todo a sus allegados, sin cobrarle ningún porcentaje. “Eso era antes que yo ayudaba a los que podía. Cuando mucho le cobraba a un desconocido el 10 por ciento, pero eso se terminó. Aquí me llegan abuelos de la tercera edad para que los ayude a cobrar sus pensiones, pero eso no se puede”, resaltó.

Para este joven comerciante, la acción más contundente que puede ejecutar el gobierno es comenzar sus investigaciones desde los bancos, porque desde allá empieza la “tramoya”.

Compra de efectivo

La falta del efectivo en las entidades bancarias obligó a las personas a realizar de forma casi obligada, los avances, pero los más beneficiados fueron aquellos comerciantes que compraron el papel moneda.

Se estaría hablando de un acaparamiento de dicho papel de alta denominación, con la intención de ofrecerlos a altos porcentajes.

Un comerciante, que prefirió resguardar su identificación, aseguró que hay personas que compran el dinero para revenderlos. “Esos son los llamados “capos del efectivo”. Ellos retienen grandes cantidades. Por eso no se consigue plata en los bancos y en los cajeros, y las personas que tienen efectivo, en pocas cantidades, tienen miedo de salir de él, porque en los últimos días se han presentado problemas con las líneas telefónicas y los puntos electrónicas se caen mucho”, comentó.

Esa persona señaló que hay personas que ofertan el papel moneda a través de cadena de WhatsApp y también hacen anuncio para la compra del mismo, aunque desconoce si se llevan a cabo dichas transacciones.

Se terminó el permiso

Cabe recordar que meses atrás que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) autorizó a algunos comercios del estado Zulia los avances de efectivo por una cantidad máxima de 10 mil bolívares diarios.

Para ello el usuario debía poseer tarjeta de débito y realizar una compra mínima en dicho establecimiento, y no se le podía cobrar ningún porcentaje.

Desde la “pérdida” del efectivo en el mercado nacional, dichos establecimientos dejaron de realizar los avances, y posteriormente vino la prohibición por el ente.

Fotos: David Moreno

Noticia al Día