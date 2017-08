Messi aún no ha firmado su renovación con el Barcelona y podría abandonar el club

Agosto 17, 2017 - 9:30 pm

El vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Jordi Mestre, reconoció este jueves que el astro argentino del equipo, Leo Messi, aún no ha firmado su renovación hasta 2021, afirmando que “falta fijar una fecha” para esta rúbrica.

“Lo tenemos hablado, lo hemos acordado y estamos a la espera de fijar una fecha para la firma”, dijo Mestre en la rueda de prensa de presentación del brasileño Paulinho como nuevo jugador azulgrana.

“En principio está todo correcto a falta de la firma”, insistió el directivo barcelonista. El club catalán anunció el pasado 5 de julio la renovación del cinco veces Balón de Oro hasta junio de 2021.

Este anuncio de renovación del argentino, cuyo contrato anterior finalizaba en junio de 2018, puso fin a meses de especulaciones sobre el futuro del jugador, de 30 años.

Mestre, que en su momento aseguró “al 200%” que Neymar no abandonaría el Barcelona, mostró toda su confianza en que no habrá ningún problema con la renovación del argentino.

“La renovación de Leo es un tema que tenemos muy claro y que lo llevamos trabajando mucho tiempo, todo pinta muy bien como he dicho antes, y a mí me sorprendería mucho que no lleváramos a cabo esa firma”, concluyó.

¿ Se quedará?

La continuidad de Leo quedó en riesgo mucho antes del baile futbolístico y anímico que le dio el Real Madrid, en las finales de la Supercopa de España.

El Messi de este Barcelona, muy a su pesar, se parece cada vez más al Messi de la Selección Argentina. El que aún en un nivel superlativo no puede resolver todo por sí solo.

Pero la alarma está prendida. En un Barcelona que parece empantanado, Messi puede evaluar la posibilidad de buscar tierra firme. Y hay un detalle que habla por sí solo: aunque se dijo que estaba todo arreglado desde antes de su casamiento, el último 30 de junio, Leo todavía no firmó la renovación de su contrato.

Agencias