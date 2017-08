Matt LeBlanc explica por qué no tiene sentido la vuelta de ‘Friends’

Agosto 8, 2017 - 9:55 am

El actor que dio vida a Joey Tribbiani ha concedido una entrevista en la que desgrana por qué no quiere que Friends regrese. Según explica Matt LeBlanc a The Daily Beast, la posibilidad de que los seis amigos se reencuentren sería “profundamente triste”. Ante el regreso de otras producciones de los noventa, tales como The X-Files o Will & Grace, el intérprete ha dejado claro que “no contempla” la vuelta de la serie que finalizó en 2004.

“¿De qué historia estamos hablando? Los personajes han seguido su camino, todos han crecido. Cada persona que ha visto la serie tiene una versión diferente en su mente de qué ha ocurrido con Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe y Joey trece años después del final”, sostiene Matt LeBlanc. El actor cree que es mejor mantener esa idea en la cabeza de los espectadores que no indagar en la vida de los personajes de Friends. “La serie iba sobre un período determinado en las vidas de la gente, después de la universidad y antes de que se casaran. Ese tiempo en el que tus amigos eran tu apoyo. Y una vez que ha ocurrido, el tiempo ha pasado”, defiende.

Matt LeBlanc reconoce que él mismo pasó por un período similar en su vida. “Y cuando me reencuentro con la gente de esa época, no es lo mismo. No lo es. Nunca puedes volver atrás, solo seguir hacia adelante”, sostiene el actor que asumió el papel de Joey Tribbiani. El intérprete también ha aprovechado la entrevista en The Daily Beast para criticar a quienes vieron el especial conmemorativo en la NBC como “un reencuentro”. A su juicio, “no fue una reunión”. LeBlanc cree que “es una vergüenza que se describiera aquel momento como una vuelta de Friends” y alude a una posible estrategia publicitaria de la cadena.

Cinco de los seis protagonistas de Friends se reencontraron en el especial de la NBC, junto a los actores del reparto de Cheers o de Will & Grace. “Fue una noche para homenajear a Jim Burrows”, defiende LeBlanc, quien piensa que fue una “enorme falta de respeto” describir el evento como una reunión de Friends. “Todo iba sobre Jim Burrows. Fuimos porque le adoramos”, dice tajante. Lo que sí es cierto es que los intérpretes de la genial serie se vuelven a ver de vez en cuando de forma privada, para cenar juntos y compartir buenos momentos. A tenor de las palabras del actor, parece que se desvanece el sueño de la vuelta de Friends, muy a pesar de sus seguidores.

Hipertextual