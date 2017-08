Mas imágenes impactantes de los venezolanos en la Plaza Bolívar de Maicao

Agosto 8, 2017 - 10:02 am

“Aquí no hay venezolanos tampoco Colombianos, todos somos humanos y tenemos derechos” así se refería Susi T. de la fundación Tati quienes ayudan con alimentos amas de 206 venezolanos que duermen en la Plaza Bolívar de Maicao calle 12, todos provientes de Maracaibo, Cabimas, Aragua, Caracas y el centro del país.

Niños, hombres y mujeres duermen a la intemperie en la #RedEcosDeLaGuajira nos dimos a la tarea de vivir una noche en la piel de estas personas para saber el por qué decidieron emigrar. La respuesta fue contundente: en Venezuela no hay comida, aquí por lo menos comemos, allá no. Aquí no hay rojos ni Azules, aquí hay venezolanos que buscan un futuro mejor para sus hijos.